“Que no se me malinterprete por favor”: Julio César Rodríguez y Pablo Chill-E prendieron uno para celebrar el 420

La noche de este jueves 20 de abril, se estrenó un nuevo capítulo de “La Junta”, donde Julio César Rodríguez compartió gratos momentos junto al cantante nacional Pablo Chill-E, uno de ellos fue cuando la dupla quiso celebrar el 420 fumando marihuana.

“Oye hoy es 4.20 ¿Celebramos o no? Hoy es 20 de abril, no sean tontos, estúpidos. Es jueves, perdón, eso es lo que quiero decir, hoy es jueves 20″, le señaló el animador de CHV al artista.

“¿Quieres prenderte?”, respondió el intérprete de “Shishi Gang”.

“No, que no se me malinterprete por favor”, lanzó el conductor. Posteriormente, Pablito procedió a prender el cigarro y aseguró que “está rico”.

El inicio de La Junta

Luego, JC recibió la hierba por parte de su invitado y explicó que así fue como lograron llamar la atención en el mundo de Youtube.

“Este fue el comienzo, con un pito ‘La Junta’ rompió. Pablito de barrio, que corra, que corra”, comentó generando risas entre los presentes en la casa del animador.

Por último, y mientras terminaban de fumar, Pablo señaló que ahora está llevando una vida más sana. “Eso me gusta tomar en mi casa, jugo natural. Ahora que estoy haciendo dieta, estoy tomando solo agua. Ya voy para el mes con personal trainer y dieta. Después voy a estar brígido, acuérdense no más”, advirtió.

“Son facetas, flaco, después más gordito. Sirve para todo, para la salud, para la exigencia, para las minas, para las marcas”, aseguró.

Acá te dejamos el capítulo completo: