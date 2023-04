“Quiero una jefa así”, Karol G muestra a su equipo de trabajo y 95% son mujeres: los lujos que les da

Karol G no solo es una gran cantante, que ha encantado con su talento y está triunfando a nivel mundial con sus temas, también es la mejor jefa.

Y es que recientemente la cantante dejó ver a través de sus redes a su equipo de trabajo y las presentó con mucha admiración y humildad.

La colombiana le quiso dedicar unas historias en Instagram a algunas de sus trabajadoras, todas mujeres, para que hablaran de lo que hacen en su empresa y exaltar sus labores.

Te recomendamos: El significado detrás del cambio de look de Karol G: dejó atrás el rojo y brilla más que nunca

Así trabajan las mujeres en la empresa de Karol G: “todas queremos una jefa así”

Karol G comenzó diciendo que admiraba la labor que cada una de las integrantes de su equipo de trabajo realiza, pues no es sencillo y ellas son las mejores.

“Acá no es una disquera, es la oficina donde manejamos todas mis cosas que son manejadas 95% por mujeres, y hoy para reconocer el trabajo que ellas hacen, lo tesas que son se las voy a presentar en mis stories”, dijo la cantante.

Cada una comenzó diciendo su nombre y lo que hacía un poco tímidas y apenadas, pero Karol las motivó a hacerlo para exaltar lo que hacen y que el mundo las conozca.

“Mi nombre es Cami, soy diseñadora y soy imaginadora para Karol, trabajo proyectos especiales”, dijo una, “Hola soy mariana y me desempeño como content manager, diseño estrategias para la compañía y otras cositas”, dijo otra, y otra de ellas explicó “Hola soy Moly, soy la directora de marketing y marcas, lidero todo el equipo estratégico y creativo”.

Además, su hermana Jessica Giraldo también trabaja con ella y también la presentó. “Mi nombre es Jessica Giraldo, soy parte del equipo de medios de Karol G, coordino , estoy en muchas áreas”, dijo su hermana.

Karol G Karol G exaltó la labor de su equipo de trabajo, compuesto mayormente por mujeres (@karolg/Instagram)

Pero, Karol fue más allá y exaltó su trabajo. “Ella es mi hermana, es mi mánager, es una tesa, es abogada, con especialización, tiene maestría, es una tesa, no sé cómo hace nunca duerme, se reúne con todos los equipos, giras conciertos, presentaciones”, explicó la cantante.

Karol expresa su admiración a las mujeres que trabajan con ella

La colombiana reveló que todas estaban nerviosas y por eso no explicaron bien todo lo que hacían, pero que en realidad es mucho trabajo y ella se siente orgullosa de su equipo.

Te recomendamos: Yailin presume a su hija Cattleya de un mes con bella foto, mientras Anuel le dedica tema a Karol G

“Todas estaban súper nerviosas porque les dije que las iba a grabar y no dijeron ni la mitad de las cosas que hacen, son unas tesas aquí hay mucho trabajo por hacer , yo me siento súper orgullosa, se las quería presentar”, dijo.

Esto generó admiración en redes y muchos aseguraron que quieren una jefa como ella y un ambiente de trabajo tan bueno y sano como el que se ve allí.

“Me dieron ganas de renunciar y que KROL me reciba 🥹😍”, “En mi empresa no dan ni un dulce 😢”, “se siente tan buena energía”, “Tronco de equipo 👏👏👏”, “necesito una jefa como ella, ahí si me gustaría ir al trabajo”, “Karol te amo 😍 que linda, que energía, que sencillez !🦋”, y “Quiero hacer parte de ese grupo 😍”, fueron algunas de las reacciones en redes.