“Déjalo, ya está muerto”: Shakira le manda tremendo indirectazo a Piqué para terminar de destruirlo

Shakira le mandó tremendo indirectazo a Piqué para terminar de destruirlo.

El exfutbolista, que siempre será recordado por ser el hombre que maltrató a Shakira durante su unión y tuvo el descaro de engañarla en su propia casa, ahora es la burla mundial. Y de ahí no ha pasado.

Y Shakira le echa más leña al fuego. Esta vez por parte del meme de moda, el de Barbie. Esto lo puso en sus historias, con una clara referencia a su detestado ex: “Out of Your League”, para luego mostrar el enlace su canción con Bizarrap.

¿Vieron esta historia de Shakira?

No nos sintamos mal por esos momentos que nos mantienen humildes, hasta a Shakira le pasó estar con alguien que no le daba la talla. #outofyourleague

— MoniMaría✌️ (@MaraBlau_) April 22, 2023

Así, azuza más el disgusto que tiene mucha gente contra Piqué, que por otro lado ya anda a sus anchas con su novia nueva, Clara Chía Martí. Y que ya le ha dado costosos regalos y cambios físicos.

La andan emparejando otra vez con Alejandro Sanz

Porque ya son muchas las indirectas y guiños que se han hecho, pero más por parte del cantante español. Además: dicen que estarían buscando una mansión en Miami juntitos.

Esto se mencionó en el programa ‘Hoy Día’.

“Medio españoles agüeran que Shakira y Alejandro Sanz harán una sociedad para comprar una mansión en una isla privada en Miami. La inversión está estimada en unos 20 millones de dólares. Lo cierto es que a Shakira se le ha visto junto a su hermano visitando varias mansiones en la ciudad del sol y también es cierto que no está viviendo en su antigua casa” dijeron.

Eso sí, no significa pues que ya se vayan a casar, pero como dice el dicho “ojo de loca no se equivoca” y la gente siempre ha notado la química que hay entre ellos y la tensión circundante por ahí. Lo que muchos interpretan como realmente una relación que tiene que darse sí o sí.

Y por ahora que todo le SALPIQUE al ex de Shakira.