“Lo que hace la mamá por fama”: entre lujos y críticas, hija de Adamari celebra su primera comunión

Luego de varios meses de preparativos, Adamari López finalmente hizo realidad la primera comunión de su hija Alaïa. La conductora no escatimó en la celebración y a través de sus redes sociales compartió algunos de los momentos que vivieron con la familia y amigos.

La conductora se unió a su ex Toni Costa para acompañar a su pequeña en este paso tan significativo que se llevó a cabo en la Iglesia Católica Saint Louis, de Miami. Fue a través de un especial de la revista People en Español que Adamari compartió sus pensamientos sobre el gran día.

“Hay que valorar que esté toda la familia… La abuela, la yaya Carmen le trae unas perlas a Alaïa para que se ponga, un regalito de parte de la yaya que va a ser muy especial”, declaró al medio.

Para la llamada ‘Chaparrita de oro’, era muy importante que su hija recibiera este sacramento y así lo expresó en el especial:

“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”.

Internautas señalan a Adamari López por exhibir en exceso a su hija

Aunque la publicación hecha por People en Español se llenó de halagos, también aparecieron las críticas.

“Esta niña no tiene privacidad y desde que nació sus padres la exponen en redes sociales...” Hasta cuando??? Pobre niña que siempre está expuesta por su mamá para ganar fama….Sad!”. “Tanta exposición para los Niños no es saludable”. “Eso era meritorio de una PORTADA de revista?”. “Ella no compartió ella vendió la exclusiva de las fotos, luego se quejan cuando se meten con sus hijos en redes sociales, no respetan la privacidad de los menores.”

Algunos además señalaron el exceso de lujos. “Primera comunión. Creí que era una boda o algo así por Dios que exagerado”. “Dios era humilde! Y eso no se ve ahí!”. “Y el verdadero sentido de la primera comunión?”, se lee.

Alaïa se convirtió en toda una princesa

El vestido que lució Alaïa fue creado por la diseñadora española Mar Segovia, quien viajó desde España para vestirla. De acuerdo con la información, la pequeña tuvo ocho vestidos diseñados por ella, aunque también la conductora pudo lucir una de sus creaciones exclusivas.

Alaïa La hija de Adamari López tuvo su primera comunión (Instagram)

“Por lo general ella solo hace vestidos de primera comunión o de niñas para boda, pero hizo una excepción y me está haciendo mi vestido de mamá, que tiene algunos toques de la tela o el diseño que lleva Alaïa en su vestido de primera comunión. Cosa que me parecía muy bonito y muy especial que pudiéramos tener unos vestidos que se relacionan”, contó Adamari López.

“A mí me encanta hacer el mommy and me, y sería muy lindo que en un futuro Alaïa también pueda hacer la primera comunión de sus hijos quizás con el vestido que yo me puse y que su hija, si tiene niña, con el vestido que ella hizo la primera comunión. ¡Quizás le estoy poniendo demasiada presión!”, añade risueña.

Una celebración llena de lujos

Después de la ceremonia religiosa, la fiesta se llevó a cabo en el Hotel Biltmore de Coral Gables, donde los invitados degustaron una variedad de tapas, platillos internacionales y postres, además de un enorme pastel en tonos melocotón, azul tenue y rosa con diseños de pajaritos y flores. El lugar se compene de dos pisos para distribuir a la gente y así llevar a cabo diversas actividades para chicos y grandes.

Alaïa Hija de Adamari López tuvo su primera comunión (Instagram)

Adamari destacó que la presencia de Toni Costa también era esencial pues pese a la separación, siempre ha sido un papá muy presente y entregado a su hija. “Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante”, señaló.

El español incluso compartió en sus redes sociales el baile “padre e hija” para celebrar.