Qué pasará con Alec Baldwin ahora que se retiraron los cargos en su contra por la muerte en el set de la película “Rust”

Las autoridades confirmaron que se retirarán los cargos contra el actor Alec Baldwin, por homicidio involuntario, debido a la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de la película “Rust”.

Así que te compartimos lo que debes saber acerca del caso, para comprender cuál es el futuro del actor.

¿Qué sigue para Alec Baldwin?

Cabe resaltar que aunque dichos cargos fueron retirados, el famoso todavía no queda absuelto de la causa, la cual continúa en pie, así que no significa que no puedan presentarse nuevos en su contra.

Los fiscales de Nuevo México, Kari Morrissey y Jason Lewis, emitieron un comunicado, en el que llamaron a que haya una investigación más amplia del caso.

“A lo largo de los últimos días y en preparación para la audiencia preliminar del 4 de mayo de 2023, la revelación de nuevos hechos exige una investigación más amplia y un análisis forense”, indicó el escrito.

Así dejaron en claro que las acusaciones fueron retiradas. “Esta decisión no absuelve al señor Baldwin de culpabilidad penal y podrían presentarse cargos. Nuestra actual investigación seguirá activa y en curso”, se agrega en el documento.

El actor enfrentaba hasta 18 meses de prisión y una multa de cinco mil dólares.

El caso de Alec Baldwin

Fue en octubre de 2021 cuando Alec disparó una pistola que, supuestamente, era de utilería, que hirió mortalmente a Halyna Hutchin, directora de fotografía y también alcanzó al director Joel Souza.

Las grabaciones se estaban realizando en Santa Fe, Nuevo México y el propio Baldwin es el productor de la cinta.

Se cree que Baldwin disparó cuando sacó el arma de una funda durante los ensayos para una escena posterior.

Según los registros judiciales, el director asistente de la película, Dave Halls, le entregó el arma a Baldwin y le indicó que había sido descargada gritando “pistola fría”.