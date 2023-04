“Que se sepa que nunca... cómo tan”: Fran García-Huidobro provocó las risas en PH gracias a indiscreta revelación de Julio César Rodríguez

Francisca García-Huidobro provocó este viernes las risas desatadas entre los invitados y conductor del programa “Podemos hablar” luego de realizar una indiscreta aclaración de su situación sentimental con Julio César Rodríguez.

Fue durante el bloque en el que comentaron del impacto mediático de la diputada Pamela Jiles en la política nacional, gracias a su postura respecto de los retiros de fondos de pensiones de las AFP y cuestionamientos a la gestión del actual Gobierno de Gabriel Boric, y su vinculación a la farándula chilena, que la actriz y ex del animador de Chilevisión sinceró su situación con JC luego de años de su separación.

La confesión de Francisca García-Huidobro

“A mí, Pamela Jiles, me tocó trabajar con ella después. Y no me voy a hacer la loca con lo que ocurrió en esa época en SQP, cuando no fue mi fracaso matrimonial porque se sepa que nunca me casé con Julio”, lanzó inesperadamente Fran, quien luego realizó unas muecas para murmurar lo que esta situación realmente le provoca.

“Hueona, estúpida, uh”, articuló, desatando inmediatamente las risas de Jordi Castell -su otro partner en el diálogo de invitados al programa-, y el animador de PH, Jean Philippe Cretton.

Ya más compuesta, y luego del indiscreto “sincericidio” en su relación con el ahora exitoso comunicador de televisión, Fran siguió analizando el fenómeno de masividad de Jiles y la que, a su juicio, es una deuda de la TV chilena en torno a la cobertura de otros personajes políticos en el país.

“Bueno, Pamela Jiles me pidió disculpas, y no sólo me las pidió a mí, sino que se las pidió a mi madre, y yo fui capaz de trabajar con ella durante varios años en Primer Plano, en el tema de la farándula”, inició.

“No voto por ella, no está en mi distrito, ni mucho menos. Lo que está haciendo ella en política es algo completamente distinto a hablar de la vida (privada). La farándula es hablar de la vida privada de los demás, que son de interés público, porque la vida privada del caballero que está ahí, rascándose la barba, no le importa a nadie, excepto a sus vecinas que seguro son unas sapas, horribles. Entonces. ¿De quién nos importa la vida privada? Básicamente de las personas a quienes elegimos para gobernar nuestro país”, afirmó.