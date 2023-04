“¿No has pensado en ponerte...?”: La desubicada pregunta que le hicieron a Daniela Castro sobre su cuerpo

La influencer y ganadora de Masterchef, Daniela Castro, recibió una desubicada pregunta sobre su físico en sus historias de Instagram este fin de semana. La pregunta en cuestión fue: “¿Nunca has pensado ponerte pechugas?”.

Sin embargo, Castro no se quedó callada y respondió de manera contundente a la consulta, junto con una foto de ella en bikini: “Yo no lo he pensado. ¿Tú has pensando sobre mi cuerpo? Onda, ‘debería ponerse pechugas’”, inició.

Luego, la cocinera añadió: “Igual pienso más en cuáles serán mis proyectos, hacia donde quiero avanzar o en cómo llevar mi vida de forma más saludable, en vez de las pechugas… No sé… O quizás pienso en chistes fomes antes que las pechugas”.

Castro también se mostró sorprendida de que alguien esté pensando en su cuerpo de una manera que ni ella misma ha considerado: “Jajaja igual brígido que alguien piense en algo mío que ni yo pienso”, comentó.

Finalmente, la influencer cerró el tema con un comentario divertido: “Jajajajaj otra vez guapirulis, jaja pero es otra”.