¡Reinventó la moda Barbie! Zendaya enamoró a todos con vestido lencero rosa y maxi botas

El jueves de la semana pasada, se confirmaba la relación de la que, meses atrás, ya se venía hablando entre Zendaya y Louis Vuitton, pues oficialmente se convirtió en embajadora de la famosa marca de moda francesa, lanzando su primera campaña, promocionando la icónica bolsa Capucines con un fabuloso estilismo de Law Roach.

Pero fue el sábado 22 de abril, cuando Zendaya, sorprendió a todos cuando apareció arriba del escenario junto a Labririnth en Coachella, haciendo su regreso triunfal a la música luego de 7 años de ausencia, donde unió su amor por este sector con su pasión por la moda.

También te podría interesar: Zendaya afianza su título como ícono de la moda con este look de rejilla y transparencias 2023

Zendaya da nuevo giro al look barbiecore

Bien dicen que el segundo fin de semana de Coachella, siempre es el mejor, con un sinfín de sorpresas, Labrinth no se quedaría atrás, pues al sonar las primeras melodías de ‘I’m Tired’, Zendaya apareció en el escenario para compartir con el músico de Reino Unido.

Actualmente, Zendaya se encuentra viviendo en Reino Unido junto a su novio Tom Holland, pero eso no impidió que la icónica actriz viajara al desierto de Colorado para sorprender a sus fans, quienes han esperado por 7 años para su regreso a la música.

Como toda una Barbie, la actriz de Euphoria apareció en el escenario con un mini vestido con corsé en color rosa, con una falda amplia de olanes y listones que enmaracaban su figura con tiernos moños, mezclado lo dulce con lo fresco, combinando su outfit con una playera blanca de manga corta y unas botas maxi color negro como toda una estrella de rock.

A su vez, la actriz no dudó ni un segundo en agradecer al público el caluroso recibimiento, escribiendo a través de us redes sociales: “No puedo expresar lo agradecida que me siento por esta noche tan mágica. Gracias a mi hermano Labrinth por invitarme y ofrecerme el espacio más bonito y seguro para regresar al escenario”. Anadió: “Tampoco puedo agradecer al público lo suficiente por el amor que me han dado, hicieron que todos mis nervios desapareciesen”. Expresó Zendaya durante su presentación en Coachella.

También te podría interesar: A lo Anne Hathaway: Zendaya revolucionó en look animal print con blazer de tigre y mini shorts

¿Por qué Zendaya dejó la música?

Recordemos que fue a través de cuenta de Twitter, que la ex estrella Disney, había declarado las razones por las que dejó la música, comentando “Me alejé de la música hace bastante tiempo, por una serie de razones, pero todavía me encanta, así que la amabilidad y el apoyo que he recibido en los últimos días solo por sumergir de nuevo un pequeño dedo del pie en algo de música, significa el absoluto mundo para mí... Gracias”.

Además, Zendaya, esperaba mantener un perfil mucho más privado, enfocándose únicamente en la actuación, dejando a su paso, icónicas actuaciones en Euphoria, Spider-Man y Duna.