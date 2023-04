“Es del terror”: Cibernautas se mandaron flor de pelambre contra actriz Belén Soto

“Un plomo la niña”. Con comentarios en ese tono cibernautas confesaron supuestas malas experiencias que habrían tenido trabajando con la actriz Belén Soto, señalando que no sería tan simpática ni amorosa como se muestra en redes sociales, según desclasificaron en la cuenta de Instagram Infama.

Todo partió cuando el sitio de farándula compartió una consulta sobre por qué Jorge Zabaleta, el padre del Belén en la teleserie “Papi Ricky” no asistió a su matrimonio en México, lo cual abrió las puertas para que usuarios comentaran sobre encuentros que tuvieron con la autora del libro autobiográfico “No te lo mereces”.

Critican actitud de Belén Soto

“Hola, yo trabajo en áreas audiovisual para distintas marcas, Nivea, ISDIN, Skechers etc. En una de esas producciones por Nivea llegó la Belén Soto, llegó 45 minutos y todos esperándola, llego enojada, súper pesada y apurada, jamás un disculpa chicos por el retraso, después toda la producción fue un martirio, no le gustaban las tomas, nooo que me veo mal y bla bla. Un plomo la niña todos quedamos super impactados porque realmente es todo lo contrario como se muerta en las redes”, fue uno de los mensajes.

Además, agregó que “Después bajamos juntas al estacionamiento y iba hablando por celular con alguien y le dijo textual ‘estas weon que voy a ir por esa plata a África a cagarme de calor no! Súbele a la oferta y voy’, de hecho grabé un audio porque se lo envié a mis colegas ya que fue el tema de la semana la niñita diva”, relató, señalando que para ella fue “chocante”.

“Es del terror ella...Contratada para evento de mi empresa junto con su novio en ese momento. No saludo a nadie, se molestaba si se acercaban a simplemente saludar menos se tomó fotos, sólo cuando aparecieron las cámaras de “sociales el mercurio, rrss etc. Su marido un plomo como ella solo que accedía más a fotos y saludos. Ella estuvo toda la noche en un rincón sola”.