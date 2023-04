La foto que desató duras críticas a Marc Anthony y Nadia Ferreira por los 31 años de diferencia: “Ella es un bebé”

Marc Anthony no se salva de una. El cantante puertorriqueño es foco de atención de las críticas en redes sociales luego de su matrimonio con Nadia Ferreira, en especial por la gran diferencia de edades que hay entre él y su nueva esposa, más de 30 años de edad. Además, también recibió burlas por llorar el día de su ceremonia.

Nadia Ferreira y Marc Anthony se llevan más de 30 años de diferencia

La mayoría de las críticas son por esa gran diferencia de edades entre el artista y la antigua Miss Paraguay.

En ese mismo orden, Marc Anthony tiene 54 años y Nadia Ferreira tiene 23. Y, debido a esto, algunos internautas se volcaron a señalar que el cantante parece el “papá” de la joven modelo.

“Nadie va a hablar de que Marc Anthony podría ser el papá de su ahora esposa Nadia Ferreira, o sea que pedo”, comentó una usuaria.

“Esto es raro. Parece que ella es su hija. Qué es lo que hablan de sus experiencias de vida ni siquiera pueden igualar”, afirmó otro.

Otro usuario se encargó de afirmar que “cuándo Marc Anthony se casó por primera vez, su actual esposa tenía solo un año, así que, si todavía no has encontrado al amor de tu vida, puede que todavía esté en la guardería o que todavía no nazca”.

En ese sentido, en una de las fotografías que publicó Nadia, con su esposo, Marc Anthony, anunciando la llegada de Blue, la nueva mascota de la familia, el puertorriqueño fue el objetivo de las duras críticas de Instagram.

Marc Anthony recibió duras críticas en una foto en Instagram

“Chamacas. Podrías estar con cualquier chavo igual de guapo que ella de su edad y sin equipaje, seguro tiene daddy issues”, “Búscate un jovencito ese tiene mucha edad para ti. Le quedan 10 a 15 para gozar cuando esté co los 60 lo que va a querer domir y no salir”, “Hay Dios mío, de verdad que no soy de la que critica la edad de las parejas, pero caramba es que no puedo dejar decirlo en esta foto ella es una bebe, y se ve realmente exagerada la diferencia de edad”, “Que hace un hombre de más de 50 con una mujer que no llega a los 25?”, “Tu deberías estar con un joven igual de bello que tú, algún deportista que se yo. Cómo desperdician sus mejores años, la vida es muy corta”, son algunos de los comentarios que recibió Marc Anthony.