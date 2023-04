La reina de las red carpets es mexicana: 5 veces que Aislinn Derbez mostró ser la más elegante

La actriz de 37 años, Aislinn Derbez, no solo es una reina de la playa, también ha demostrado que posee un exquisito gusto para posar en las alfombras rojas y no solo eso, para poner el nombre de México en alto, gracias a sus atrevidos y hermosos estilismos que han estado a cargo de Jessica Marmolejo.

Poco se reconoce la hija de Eugenio Derbez como una fashion icon, lo cierto es que, la también modelo, ha logrado destacar en las red carpets como una de las figuras mejor vestidas ¿Tenemos a un nuevo ícono de la industria en nuestro país?

Aislinn Derbez Getty Images: Aldara Zarraoa (ALDARA ZARRAOA/Getty Images: Aldara Zarraoa)

Con atrevidas transparencias, y vestidos que añaden un toque sensual a las piezas que utiliza, la mamá de Kailani, demuestra que ni la maternidad, ni la edad, son impedimento para brillar en los eventos de gala, olvidando por un momento los sensuales bikinis y apostando por estilismos más elaborados.

Las veces que Aislinn Derbez se convirtió en toda una fashion icon

Aislinn Derbez es un ícono que debemos tener en la mira, y es que de forma ‘discreta’ ha logrado colocarse junto a las figuras más destacadas del sector moda, tales como el diseñador Tom Ford, la modelo Heidi Klum, Naomi Campbell y hasta Leonardo DiCaprio.

La modelo ha logrado mostrar su versatilidad gracias a sensuales looks dignos de una sirena, con piezas que parecen haber sido sacadas de un cuento de Disney y atrevidos vestidos de transparencias y pedrería donde presume sus curvas.

Un giro al icónico ‘naked dress’ de Marilyn Monroe

La noche del sábado 22 de abril, se llevó a cabo la décima edición de la gala de los Premios Platino desde Madrid, donde se premió lo mejor del cine y la televisión hispana. En su alfombra pudimos ver a una serie de celebridades de nuestro país como Cecilia Suárez, Ludwika Paleta y la nueva pareja que se robó las miradas, Alfonso ‘Poncho’ Herrera junto a Ana de la Reguera.

Fue cuando Aislinn Derbez apareció en la alfombra con un vestido que bien puede homenajear al icónico ‘naked dress’ de Marilyn Monroe, optando por un look de transparencias y cristales firmado por Iann Dey, combinado con una capa abullonada en color rosa, todo el estilismo estuvo a cargo de Jessica Marmolejo

Aislinn Derebez Getty Images: Juan Naharro Gimenez (JUAN NAHARRO/Getty Images: Juan Naharro Gimenez)

Infernalmente sensual

Con otro sensual vestido de transparencias y cristales que dejaba al descubierto un sensual conjunto de lencería firmado por Iann Dey, Aislinn Derbez, asistió a los Green Carpet Awards, donde compartió con una serie de estrellas de talla internacional, colocándose como una de las mejor vestidas del evento.

Aislinn Derbez Getty Images: Kevin Winter (Kevin Winter/Getty Images: Kevin Winter)

Adelantada a las tendencias con un vestido cut-out

Aislinn Derbez presumió un sexy look para los Latin American Music Awards 2016, con un vestido cut out y escote pronunciado que dejada al descubierto algunas zonas de su cuerpo de forma estratégica, mostrando la cantidad adecuada de piel, combinando con unas sandalias de tacón y cordones.

Aislinn Derbez Getty Images: Matt Winkelmeyer (Matt Winkelmeyer/Getty Images: Matt Winkelmeyer)

La mezcla ideal de lo formal con lo casual

Para su participación en ‘Woman of the Year’ llevado a cabo por Glamour el 10 de noviembre de 2022, Aislinn Derbez, recogió su premio con un imponente look de estampados y transparencias que incluía un particular escote que mostraba hasta su abdomen mientras lucía un top beige que combinaban con sus tacones.

Aislinn Derbez en Glamour Women Of The Year Mexico & Latin America Getty Images: Manuel Velasquez (Manuel Velasquez/Getty Images: Manuel Velasquez)

Algo con tintes rockabilly

La hija de Eugenio Derbez, utilizó un amplio vestido negro atado con un cinturón naranja durante los Spotify Awards llevados a cabo en marzo de 2020, lo combinó con cadenas color plata y un pulcro peinado recogido de los extremos.