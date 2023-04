“Me agarré a combos”: Rodrigo Villegas reveló singular incidente en antiguo trabajo

Rodrigo Villegas fue el invitado estelar al reciente capítulo del programa “De Tú a Tú”, donde conversó acerca de diversos temas con Martín Cárcamo, y aprovechó de revelar una anécdota particular en un antiguo trabajo, antes de dedicarse al humor, tal como se aprecia en el video de YouTube.

En la accidentada ocasión terminó yéndose a las manos a combos con un compañero de labores. Tras titularse de prevencionista de riesgos, su hermano lo invitó a trabajar con él en la construcción. “Me pasó que me puso de capataz de jornales”, rememoró, y dejó en claro que los “viejitos” le hacían caso.

En esas circunstancias reveló que “me agarré a combos ahí”, detallando la forma en que se produjo la pelea con uno de los trabajadores.

“Mi hermano me dejaba a cargo de cosas. Había un camión (...) de estos que tienen cemento. Entonces, parece, no sé que le pasaba, me dijeron que estaba como idiota el camionero”, señaló Villegas.

“Era camionero, así como un Hulk”

El humorista contó que, luego de que le informaran, “me dice, delante de todos los viejos, ‘oiga, ‘¿usted sabe lo que le pasa al cemento si está más de dos horas ahí?’. Y yo, ignorante, no tenía ni idea, entonces le dije ‘tú con tu pega y yo con la mía’”.

El empleado continuó insistiendo con la pregunta y Rodrigo le pedía que lo dejara tranquilo. “Empieza a insultarme, entonces le dije ‘¿por qué me estás insultando? ¿qué te pasa?’”, relató.

“Me empezó a insultar y los viejos pararon la hue… (Los trabajadores le preguntaban) ‘¿Y, jefe, qué pasó?. Les dije, ‘no, nada’. Y le dije (al camionero) “quédate callado hue… sino, porque…'. ‘¿Sino, qué, qué?’. ‘Te voy a sacar la chuc…’, le dije, y así nervioso”, narró entre risas.

El conflicto fue escalando al momento en que el trabajador desafió a Rodrigo: “Ven pa’ acá', ‘ven voh, poh’ le dije. Y ahí la diferencia fue que el hue… vino. Era camionero, así como un Hulk”, explicó, sacando risas en Martín.

“Venía y yo lo veía en cámara lenta. Entonces yo con la radio ‘atento, marca, atento, marca’. No me contestó nadie. Llamé hasta el topógrafo, ‘atento, topógrafo’. Nadie vino a salvarme hue... Y ahí me agarré a combos, el hue… me quería volar la cabeza”, contó entre risas.

Rodrigo advirtió que fue el camionero quien dio el primer golpe, un combo en el pecho. “Y yo le pegué, le pegué, lo agarré y caímos arriba de una carretilla de cemento. No, si la pura cagada”, finalizó Villegas su singular anécdota.