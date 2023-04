No solo Shakira llegó a Harvard, Thalía también lo hizo y presumió su faceta como empresaria

Thalía sigue imparable creciendo en todas y cada una de sus facetas, ya sea como cantante, actriz y empresaria. A sus 51 años logró llegar a la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachussets y ha dejado a sus fans emocionados y sorprendidos.

Las artistas latinoamericanas siguen dejando en alto a sus países y a las mujeres. Ahora no solo Shakira logró un triunfo con la prestiosa universidad al coronarse como la Artista del Año en 2011, sino que Thalía también ha hecho lo suyo tras ofrecer.

La mexicana ofreció una conferencia en la casa de estudios durante la clausura del Foro de Negocios de América Latina 2023.

Thalía y la faceta como empresaria que le dedicó a su padre

La intérprete de ‘Piel morena’ ha creciendo potencialmente en el mundo empresarial con sus distintos negocios como: ‘Thalía Sodi’ una línea de ropa femenina, accesorios, cosmética y artículos para el hogar, ‘Thalía Eyewear’ la cual es una colección de lentes, ‘La dulcería Thalía’ la cual es una alianza con la compañía de chocolates Hershey’s y ‘Thalía Sodi Collection’ que incluye ropa, zapatos y accesorios.

Por si fuera poco ha sido imagen de marcas reconocidas como Carol’s Daughter, Head & Shoulders, Dr. Pepper y Victoria’s Secret.

Sin duda alguna, la también actriz es digna de representar el mundo empresarial, por lo que pudo hablar con propiedad en el foro en el que mencionó que hablaría sobre la evolución del panorama empresarial latinoamericano y cuál era el papel de los latinos en el futuro económico y empresarial.

La artista presumió su gran momento en redes sociales con un mensaje dedicado a su padre, quien soñaba con verla en dicha universidad y aunque no lo hizo con la carrera que el deseaba lo hizo desde su mejor faceta.

“Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía : ‘Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar’. Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa🤭y fui a Harvard como empresaria ¡Te lo dedico papá!”, escribió junto a las postales de su llegada a Harvard.

Además, agradeció la oportunidad que le brindaron para compartir su experiencia y trayectoria como empresaria.

“Que honor haber sido invitada como Keynote Speaker en la conferencia “Latam Business Conference 2023″ de @harvardhbs @mitsloan. Poder compartir mi experiencia, mi trayectoria y charlar con grandes mentes sobre mis negocios, me llena de orgullo y felicidad”, finalizó.

Los elogios y aplausos no tardaron en llegar, pues Thalía ha logrado ser sinónimo de superación, pese a todos sus logros sigue buscando la manera de crecer y lo comparte con todos sus fans.