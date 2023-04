“¡Para la hue...!”: Fabrizio Copano reveló nueva arremetida de Gonzalo Valenzuela tras Viña

El comediante Fabrizio Copano reveló la última arremetida que le realizó el actor Gonzalo Valenzuela tras su presentación en el Festival de Viña del Mar, donde bromeó tupido y parejo con todos los famosos que se cruzaron por su camino, desde José Luis Repenning, a quien comparó con Kike Morandé, hasta Marcianeke de quien destacó su particular forma de cantar, entre otras hierbas.

Fue en ese contexto que tanto el cantante Pailita y el actor salieron al baile y se ganaron sendos chistes que hicieron reír a la Quinta Vergara. Y si bien, frente a las cámaras Valenzuela se le vio risueño y desfrutando de la rutina, tras bambalinas encaró al humoristas y le puso los puntos sobre las íes.

Gonzalo Valenzuela defendió a Benjamín Vicuña

Y fue en la revisión de la rutina que realizó Copano en Youtube, contando detalles tras su presentación, reveló la última arremetida que hizo el intérprete de Machos, pero en defensa de su amigo Benjamín Vicuña, quien también fue nombrado en la tanda de chistes.

Todo ocurrió cuando le dijeron que supuestamente el galán de Chile y Argentina, ex de Pampita, se encontraba dentro del público. Ahí, Copano bromeó que estaba asustado por su esposa, puesto que corría riesgo de que la conquistaran.

“¿Vino? Conche… mi señora donde está”, dijo Fabrizio Copano, pidiendo que “ubiquen a Benjamín Vicuña por favor...Pónganle un GPS a esa persona, por favor, uno parpadea y sabe lo que pasa. “Es como el Covid”, sentenció, destacando que partió en Talca, se fue para Argentina, y ahora les toca a otros países.”, agregó el comediante en el Festival de Viña 2023.

“Ese chiste me recordó otro momento que ‘personita’ (Valenzuela) me dijo. Cuando me conversó en este carrete, Gonzalo Valenzuela me dijo también ‘y agarraste pal hueveo a Benjamín hueón, lo dejaste como un mujeriego...”.

“Yaaaa, para la hueaaa. por qué, cómo es posible”, reaccionó Copano tras ser increpado por el actor.