“¿Qué es lo mejor que sabes hacer?”: Nacho Gutiérrez se lanzó sin filtro con confesión cachonda

Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez tuvieron una íntima conversación en “Sin editar” (YouTube), en donde el panelista de farándula se tiró algunos piropos con respecto al ámbito sexual.

Durante el programa, la “Fiera” le hizo una particular pregunta que fue sacada un poco de contexto: “¿Qué es lo mejor que sabes hacer?”, le consultó.

“¿Me tengo que tirar flores”, contestó él, y luego terminó la frase asegurando: “El amor”.

“Ah, ¿tú sabes hacer el amor? ¿Cómo alguien puede decir que sabe hacer el amor?”, consultó la modelo.

“Porque me lo han dicho, me interesa que me lo diga mi marido”, lanzó e hizo alusión a su marido, Rodrigo Macaya.

“¿Y te dice ‘mi amor, haces muy bien el amor?’”, le preguntó la animadora del espacio de internet, a lo que respondió con sinceridad que sí, puesto que “no me va a mentir, sino estaríamos separados”.

“Hacer el amor no es la técnica de moverse bien; tiene un preámbulo, tiene distintos momentos, hay que innovar en los lugares... Creo que tiene que ser lo más parecido a una película porno”, es decir “tiene que haber show”, explicó Nacho Gutiérrez.