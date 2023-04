“Que pena que se separaron”, la foto de Toni y Adamari en comunión de su hija que aseguran “odiará” su novia

El pasado fin de semana un importante evento unió a Adamari López y a su ex, el bailarín Toni Costa, y fue la primera comunión de su hija.

Aunque tienen dos años separados, y el español hasta tiene novia, Evelyn Beltrán, los famosos se reúnen constantemente por su pequeña.

Y es que para ellos no hay nada más importante que su hija, y tienen la madurez necesaria para estar juntos en el mismo lugar y hasta planear eventos que sean inolvidables para Alaia.

Desde que se separaron han llevado una copaternidad ejemplar y han expresado que su prioridad es la felicidad de su hija , por lo que ninguno habla mal de otro nunca.

Las fotos de Adamari López y Toni Costa en la primera comunión de su hija que causaron nostalgia

A través de las redes tanto Adamari López como Toni Costa publicaron fotos posando con su hija Alaia con los invitados, y otras donde aparecen los tres solos como una gran familia.

Justo esta foto causó nostalgia en los usuarios en redes y aseguraron que hacían una linda pareja y, además, que estas fotos no le iban a gustar a la novia de Toni.

“Ay padreee a alguien no le va gustar esta foto 😂 por siempre serán padres por encima de quien sea 👏🏼”, “Qué bella familia, ojalá no hubieran terminado”, “Tan linda esa familia que pena que se separaron”, “Hasta se combinan Toni y Adamari, que bellos”, “se ve que Toni quiere a Ada todavía, esa Evelyn sobra”, y “uyy a una por ahí no le va a dar like a esta foto jaja”, fueron algunas de las reacciones en la imagen.

Toni Costa y su actual novia Evelyn han presumido su amor en diferentes ocasiones en redes y el bailarín hasta conoció al hijo de su novia, dando un paso importante en su relación.

Sin embargo, muchos siguen soñando con ver juntos a Toni y Adamari, ya que se llevan bien y son muy maduros al posar juntos por el bien de su hija y para darles grandes recuerdos y momentos juntos.

Adamari López aseguró que Toni siempre será importante en su vida

Además, Aamari López de hecho habló sobre Toni y aseguró que siempre será alguien importante en su vida.

“Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante”, dijo la puertorriqueña a People en Español.

Y, además, aseguró que Toni es un gran padre y siempre está presente en la vida de Alaia, de hecho, él pasa mucho tiempo con ella y la lleva a muchas de sus actividades.