“Rodrigo, por favor...”: La advertencia que el “Máquina” Villegas recibió de su esposa

“Me habían hablado mal, que era atrevido, que tenía que tener cuidado con él”. Con esas palabras la esposa de Rodrigo Villegas, Elvira, contó lo primero que le dijeron de él cuando lo conoció hace 19 años atrás, haciendo reír al animador Martín Cárcamo que entrevistaba a la pareja en el programa de Canal 13, “De tú a tú”.

Además, confesó por qué motivo no es fácil estar casada con un humorista, donde ella siempre queda como la mala de la película.

“Es complicado estar casada con él, porque una a veces pide un poco más de seriedad, y no se puede. Entonces, la mala siempre soy yo. Le he dicho a Rodrigo que no haga chistes sobre nosotros, porque después me preguntan a mí si algunas cosas son ciertas o no. Es incómodo estar respondiendo”, sinceró.

Y tras la pregunta de Cárcamo, si era verdad que en un minuto tenían apasionados 60 segundos de amor, se largó a reír, señalando que le da mucha vergüenza esos tipos de chistes.

“Yo no estoy hablando que eso sea de nosotros, pero yo le digo ‘cómo puedes hablar de esos temas, puedes buscar otras cosas, más simples’.

Previamente, el exMorandé con Compañía, quien ha triunfado en dos oportunidades en el Festival de Viña del Mar, contó cómo conoció a su esposa y la trato que hicieron antes de comprometerse.

Rodrigo Villegas en De tú a tú

“Ella era muy guapa, guapísima, pero súper distante. Después me contó que era porque le habían dicho que tuviese cuidado conmigo, que yo era bravo. Y nada que ver, yo era bonito”, bromeó.

Pero, fuera de risas, confesó que venían de relaciones complicadas y no querían repetir la misma historia.

“Yo venía de un pololeo largo donde me rompieron el corazón, me terminaron. Generalmente, me pegaban las patadas en la ra… a mí, varias veces fue así. Ella también venía de una relación bastante compleja. Entonces, yo le dije ‘hagámonos una promesa. No nos hagamos daño nunca’. Y hasta el día de hoy seguimos así, conversamos las cosas siempre”, relató.

Luego, contó cómo fue la pedida de mano, la cual se concretó en un pub donde ambos trabajaban.

“Un día yo me subí al escenario y le pedí matrimonio delante de todos. Así es que estuvo muy bonito, incluso le canté una canción. Me senté con el papá y le pedí la mano ahí, todo muy medieval”, complementó.