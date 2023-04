“Seguí con el chupe en la oficina llorando las penas y haciéndome la víctima”: Américo habló de las consecuencias que le trajó sus problemas con el alcohol

Ya se dio a conocer el adelanto del nuevo capítulo de “De Tú a Tú”, en donde conoceremos un poco más de la historia de Américo. En el programa Canal 13, el cantante abordará sus problemas con el alcohol y las consecuencias que le trajo a su carrera musical.

“No era tan social, porque me comenzaba a apartar”, confesó sobre su experiencia con el trago y que en ese momento “me fui de la casa, me fui a mi oficina, ahí seguí con el chupe (bebiendo) en la oficina llorando las penas y haciéndome la víctima”, contó sobre ese oscuro episodio de su vida.

“Dormí en el suelo, con mal comer, no tenía nada”, recordó el músico nacional.

En ese momento, el cantante aseguró que no tenía ningún peso para sobrevivir. “Fue terrible (…) empecé a vender discos piratas y ahí estaba la pena”, reveló Américo.

El nuevo Américo

Tras estos malos momentos, el cantante tuvo que encontrar su camino y cambiar el rumbo de su vida para volver a subirse a los escenarios.

“Por eso también hoy me saco lo más rápido posible la ropa de Américo, me desmaquillo, ducha y soy Domingo, otra vez”, señaló.

“Yo no tomo nada, llevo dos años y medio sin nada (de alcohol), pero ahora toca lo otro importante, que es mantener esos cambios. Aquí yo vine a recuperarme”, concluyó.