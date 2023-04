Criticaron a Adamari Lopez y Toni Costa salió en su defensa: probaron su madurez y respeto

El fin de semana Adamari López cumplió su sueño de ver a su hija Alaïa recibir el sacramento de la primera comunión. La conductora “tiró la casa por la ventana” y a través de sus redes sociales compartió algunos de los momentos que vivieron con la familia y amigos.

“Desde chiquita para mí siempre Dios ha tenido en mi vida un lugar muy importante. El Espíritu Santo, que es lo que vive dentro de nosotros, siempre se ha manifestado en mí y eso es lo que he tratado de pasarle a Alaïa”, expresó Adamari en exclusiva para la revista People en Español.

Alaïa La hija de Adamari López celebró su primera comunión en grande (Instagram/ People en español)

La ceremonia religiosa fue celebrada en la Iglesia Católica Saint Louis, de Miami, mientras que la fiesta se llevó a cabo en el Hotel Biltmore de Coral Gables, donde ocuparon dos pisos para los invitados. La pequeña Alaïa tuvo ocho cambios de vestido de la mano de la diseñadora española Mar Segovia, quien viajó desde España para vestirla.

Eso sí, internautas no dejaron de criticar el “exceso de lujos” y “sobreexposición” de la pequeña. Incluso acusaron a Adamari de vender la exclusiva “por fama”.

“Pobre niña que siempre está expuesta por su mamá para ganar fama….Sad!”. “Ella no compartió ella vendió la exclusiva de las fotos, luego se quejan cuando se meten con sus hijos en redes sociales, no respetan la privacidad de los menores”. “Primera comunión. Creí que era una boda o algo así por Dios que exagerado”. “Algo tan sagrado para una niña y lo convirtieron en un circo. Un sacramento tan importante para La Niña. Pero lamentablemente el cura se dejó llevar x la vanidad y ostentisidad de la madre”, se lee.

Ante esto, Toni Costa mostró su apoyo a Adamari López y no dejó de expresar lo orgulloso que se sintió de su hija.

Toni Costa El bailarín español mantiene una relación cordial con Adamari López (Instagram)

Toni Costa y Adamari López demostraron su madurez y respeto por el otro

En medio de las críticas que llovieron en las publicaciones de la primera comunión, Adamari y Toni Costa dieron grandes lecciones de lo que significa una separación sana. No sólo el bailarín mostró su apoyo a su ex pareja sino también dejó ver que son un gran equipo.

La fiesta de la pequeña Alaïa no fueron sólo lujos materiales, también la unión familiar de los tres. El español compartió un video en el que aparecen bailando al ritmo de Rock this Party, lo que hizo que los llenaran de halagos por el gran ejemplo que le están dando a su hija.

“Esos se llama padres maduros”. “Hermosa relación hay entre todos. O por lo menos eso es lo que difunden. Por muchas parejas separadas con hijos en común. Aprendan!!!!”. “Simplemente bellos los 3, que ejemplo para aquellas parejas que están separados con hijos, sigan así, su princesa primero que antes de cualquier cosa ! Bravo”, se lee.

Sobre la presencia de Toni en la primera comunión de Alaïa, Adamari dijo a People en Español:

“Toni siempre va a ser una persona importante en nuestras vidas, en la de Alaïa y en la mía porque es el padre de ella y necesitamos tener armonía para poder cuidarla, criarla y sacarla adelante...Que él esté pendiente de la niña, que la lleve en las mañanas a la escuela, que juegue con ella, que ella sienta la seguridad de que su papá está ahí, a mí me da una tranquilidad enorme porque sé que estamos criando él y yo una niña con una autoestima muy alta, que sabe que aunque sus papás no están juntos estamos en armonía para ella, y que puede contar tanto con él en todo momento como conmigo”.

Un divorcio o separación nunca es fácil, especialmente con todos los prejuicios sociales que existen en torno a este. Sin embargo, entender que romper relación con quien ya no hay un futuro, es una de las mejores decisiones que una puede tomar.

Adamari y Toni se separaron a principios de 2020 después de diez años juntos. En una entrevista con la revista People, la conductora reveló que su decisión había sido por su bienestar pues ya no podía seguir permitiendo lo que estaba viviendo.

“Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija”, frases que dejaron a varios con el ojo cuadrado (…) Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.

No es ninguna condena ni tampoco un fracaso separarte pues siempre será mejor que seguir en una relación infeliz. Las cosas pueden cambiar de cuando conoces a esa persona y comienzan a construir una vida juntos. A veces comienzas a sentir que ya no están en la misma página y que ya no eres tan feliz como antes. No sirve de nada estar con quien ya no compartes planes a futuro.