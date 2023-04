“La Ley de Baltazar”: aplauden tremenda parada de carros de Gabriel a Mariano

En medio de la propuesta de matrimonio de Baltazar y Margarita, Mariano dejó la grande con su total negativa a la unión de su padre y su tía, pero lo que nadie esperaba era la tremenda parada de carros de su hermano, Gabriel.

“Todos cometemos errores, y es verdad que la relación del papá y la tía Margarita partió mal, muy mal, se hicieron daño, tenían secretos, pero ya está, están juntos, fin, se terminó”, dijo el menor de los Rodríguez.

Pero lo que sacó más aplausos entre los televidentes y fanáticos de “La Ley de Baltazar”, fue la siguiente frase: “Mirémonos nosotros mismos, yo el primero. Me metí con la Anita cuando estaba casada, tú Antonia te ibas a casar con el Seba, y no te casaste porque te metiste con Gerónimo, que también estaba pololeando con la Tere. Y tú Mariano, no, por favor, todos sabemos que partiste con Hernán cuando todavía estabas casado con la Sofía”.

