La primera vez de Priscilla Vargas comiendo sopaipillas con manjar: “Retiro todo lo dicho”

Se acercan las lluvias, al menos eso se supone, y por eso en “Tu Día”, comenzaron a cocinar sopaipillas, el alimento clásico para los días fríos e invernales.

La chef Camila enseñó en el estudio cómo cocinar las patriotas sopaipillas y mientras esto ocurría “Nacho” Gutiérrez, parte del equipo de producción, quiso dejar claras algunas cosas, como “la primera es que la sopaipilla perfecta es con manjar, es una delicia”.

Ante esta sentencia, Priscilla Vargas quedó de una pieza: “No puedo creer lo que estás comiendo, sopaipilla con manjar yo no lo había escuchado nunca”.

Y bueno, pero para opinar hay que actuar y las probó: “Oye es bien rico, sí, retiro todo lo dicho”.

Y como las encontró ricas, quiso que José Luis Repenning las probara, pero no quiso. “El problema no es la masa, el problema es que el zapallo con el manjar no me hace click”, dijo el conductor del matinal.