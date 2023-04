Paty Maldonado recordó áspera crisis económica tras salir de pantalla: “Fue muy terrible”

En el capítulo de este lunes de “Tal Cual” Paty Maldonado recordó una áspera crisis económica, tema que salió al tapete luego de que con Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela conversaran acerca de “cuando te arrepientes y es demasiado tarde”, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Me he pegado porrazos donde he quedado herida (…) como cuando quedé cesante, 10 años fuera del sistema, fue muy terrible”, inició sus palabras sobre el tema.

“Yo salí del mercado por asuntos políticos, la gente sabe, me ha pasado dos veces”, aseguró Maldonado.

Asimismo, la panelista de TV+ señaló que “tenía recursos, pero para uno, dos, tres años, pero no para 10 o 12″.

“No podía pasar por la puerta de un canal, porque decían ‘no la Paty Maldonado no puede entrar’. Había gente que me hacía el quite, que atravesaba con tal de no encontrarse conmigo, a ese nivel llegó”, añadió.

“No niego que me cortaban la luz”

Luego, Raquel Argandoña le consultó a su compañera de programa de qué forma se reinventó cuando no pudo estar en la pantalla chica. “Pasé momentos muy complicados (…) no niego que me cortaban la luz de mi casa, de la parcela”, admitió Paty.

“Le inventaba cosas a los cabros, como yo vivo en el campo, siempre era que en el campo se cortaba la luz, para que los cabros no supieran”, explicó.

“Tengo que reconocer algo, jamás faltó un plato de comida ni a mis hijos, ni a nosotros, porque siempre he sido muy precavida en la parte comida”, contó con alivio.

Para finalizar el tema, la opinóloga relató que dicha crisis económica también terminó por afectar su salud mental. “Llegamos en un momento en que estábamos solos, ahí no había amigos, muy poquitos, que son los que yo conservo hasta hoy, muy pocos amigos que te llaman y te dicen ‘¿necesitas algo?’, si tú no necesitas que te ofrezcan plata, necesitas a alguien que te digan ‘¿cómo te sientes?’”, confidenció la cantante.

“Entre al comedor y digo ‘esta hue*** se terminó, punto. Aquí no quiero caras largas, no nos estamos muriendo’”, comentó respecto a cuando tuvo la idea para salir del mal momento: iniciar un emprendiemiento en repostería.