Paulina Nin relató íntimo encuentro con su madre fallecida a través de una médium

La animadora Paulina Nin contó una íntima experiencia en el programa de televisión “Buenas Noches a Todos” respecto a su fallecida madre a través de una médium. La comunicadora reveló la historia después de que una persona le escribiera por Facebook diciendo que había soñado con su madre y quería servir como mediadora comunicacional.

La médium se contactó con Paulina y le informó que su madre se había comunicado con ella. A pesar de que la comunicadora estaba pasando por un mal momento, aceptó la invitación de la médium para conectarse con su madre. “Señora Paulina, quizás usted no lo va a aceptar, lo dejo a conciencia suya, pero su mamá se ha comunicado conmigo. Cuando usted quiera yo la recibo en mi casa”, le expresó la médium.

Según contó Nin, cuando llegó a la casa de la médium, todo estaba en silencio y oscuridad. Al encender una vela, la médium le informó que su madre ya estaba allí.

“Ella (su madre) está contenta, está feliz y quiere que sepas que está feliz, con una sonrisa, con una guagua en brazo, con un perro a sus pies y a su lado un señor, muy compuesto, que debe ser su abuelo”, fueron las primeras palabras que le comunicó.

“Y cuando me dice que tenía un niño en brazos, yo no me acordaba de mi hermano en ese minuto”, señaló Paulina. Y según recordó en conversación con Eduardo Fuentes en ese momento ella ya comenzó a sentirse “turuleca”, dado que hay una foto de su abuelo que guardaba muchas similitudes a la descripción dada.

“‘Quiere que la recibas tan cerca de donde la despediste’, y estábamos a tres cuadras de la iglesia donde la velaron. La médium no tenía por qué saber eso”, añadió la comunicadora.

“Mamá, ¿quién es la guagua que tienes en brazos?”, preguntó Paulina. La comunicadora no pudo contener las lágrimas cuando la médium respondió que según manifestaba la madre el bebé que estaba sosteniendo era su hermano. “‘Es tu hermano, al fin lo puedo tener en brazos’. Y ahí yo me puse a llorar”, confesó Nin.

“Lo que a mí me significó saber que te vas a encontrar con aquellos que partieron y que, imagínate, lo que significa para ella esa felicidad que no tuvo aquí en la Tierra la pudo tener después”, dijo Paulina Nin emocionada. “Lo agradezco hasta el día de hoy ese contacto”, finalizó.