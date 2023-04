“Un pequeño salto al vacío”: actor de “La ley de Baltazar” se estrena en la literatura con su primer libro de poemas

El actor de Maga, Simón Pesutic, anunció este martes el lanzamiento de su primera obra literaria, titulada “Palabras marchitas” un compilatorio de más de 100 poemas que uno de los protagonistas de la teleserie “La ley de Baltazar” escribió estos últimos años y que, en sus palabras, es una instancia para que sus seguidores puedan conocer “un pedacito honesto de mí”.

En conversación con biobiochile.cl, el hijo del galardonado actor Mauricio Pesutic, cuyo libro estará a la venta el próximo jueves en librerías nacionales, repasó sus inicios en el arte literario, a sus 15 años (hoy tiene 29), y la influencia que autores como Claudio Bertoni, Alejandra Pizarnik, Charles Bukowski o Jorge Tellier, tuvieron en su primera experiencia fuera de las tablas.

El debut de Pesutic en el mundo de los libros

“Estos autores y algunos otros, además de la música que escuchaba en esa época, fueron dando forma y vida a lo que luego se transformó en un pasatiempo que me permitía conectarme con mi sensibilidad, habitar mis fantasías y construir narrativas que me hicieran la vida -si se quiere- más entretenida”, reveló.

“He sido toda la vida una persona muy sensible, melancólica y desde ese lugar empecé a escribir. Desde las fisuras. Desde ‘los domingos’. Pero, sobre todo, desde el instinto, la intuición y la afición. No lo hacía como un acto tan consciente ni metódico, simplemente sucedía”, explicó en la emisora radial.

Con su ópera prima en el mundo literario, cuenta Pesutic, no busca cambiar de aires artísticos, sino más bien intenta compartir su mirada de la vida a través de la poesía.

“No tenía pretensiones concretas. Escribir un poema era una especie de bálsamo para aplacar un poco esa hipersensibilidad que me acompaña, que me hace sentir vivo, pero, a la vez, me duele. La poesía, en ese sentido, se transformó en un espacio terapéutico para mí. Durante mi primera etapa escribiendo, empecé a subir mis poemas a un blog que titulé ‘Un poco de aire movido por los labios’, cita de uno de mis poemas favoritos de Jorge Teillier (‘Despedida’), pero sin la intención de publicitarlo o de tener una vida de bloguero”, relata.

“Tenía que ver con una cosa práctica: en tiempos donde no existían las ‘nubes virtuales’ para almacenar documentos, básicamente quería que mis poemas no se perdieran. En ese tiempo, además, sólo fantaseaba con la idea de publicar, pero lo cierto es que nunca fue una realidad tangible para mí”, reconoce Pesutic, quien hace un par de años se decidió a buscar una editorial que le diera vida a su creación. Algo que pudo concretar gracias a “Otros Libros”.

De “La ley de Baltazar” a las librerías

“Empezamos a trabajar el texto en junio de 2022, en conjunto con la editora Ana Leal-Plaza, hasta llegar a su versión final en diciembre del mismo año. El trabajo de Ana fue fundamental para desmalezar el manuscrito, pulirlo y construir un relato que se sostuviera a lo largo de las 140 páginas del libro”, cuenta el actor, quien reconoce que en su libro los lectores podrán encontrar “un pedacito honesto de mí”.

“Aquí están mi sensibilidad, mis narrativas, mi imaginario, mis vulnerabilidades y mi manera de ser y de padecer el mundo. No diría que aquí soy más yo, pero sí que este es mi espacio más íntimo y vulnerable. Es cierto que actuar me representa tanto como escribir, pero en este espacio me reconozco más que en escena (...) este es un libro que no está dedicado a nadie en particular”, afirmó.