Christell Rodríguez en su lucha por disfrutar su presente: “Hubo un tiempo de mi vida en que no me reía”

En un nuevo capítulo de duelos de “Aquí se baila”, la participante Christell Rodríguez luego de su presentación y observando una foto de ella riendo en la portada de su primer disco, reveló los cambios que ha tenido desde que empezó su carrera a los 5 años.

“Estos últimos cuatro años he estado intentando volver a ser más de esta forma, no por lo inmadura, sino de actitud, ser yo completamente, disfrutar lo que hago, pasarlo bien y no temer ser tal cual era”, dijo la exRojo.

Agregó que “en un momento de mi vida me perdí mucho, y me emociona porque recuerdo cuando me sentía mal conmigo misma. El año pasado cuando vine también me sentía diferente a como estoy hoy. Hubo un tiempo de mi vida en que no me reía”, reflexionó.