“El mejor sexo de mi vida”: Mujer de 83 años defendió a su pareja de 37 tras dos años de matrimonio

Aunque nadie daba un peso por esta relación, la británica Iris Jones (83) y el egipcio Mohamed Ahmed (37) ya cumplieron dos años desde que decidieron contraer matrimonio. Dando una gran lección a quienes los criticaban-

La pareja se ve más enamorada que nunca en las fotografías y videos que comparten en sus redes sociales, dando a conocer cómo ha sido este tiempo juntos y cómo han vivido su intimidad.

De hecho, la pareja se conoció en 2019 por un grupo de ateos de Facebook. De acuerdo a las declaraciones que Jones brindó al programa de This Morning, todo comenzó con una relación a distancia.

“El amor nos mantiene juntos. Es un soldador calificado que unió mi corazón al suyo”, dijo Iris en un reciente video publicado por Mohamed.

Ahmed reconoció que “algunas personas nos atacan. ¿Por qué? Yo trabajo. No estoy con Iris porque necesito algo. Soy un hombre rico, tengo un bungaló en El Cairo”.

“No me importa lo que digan, yo disfruto mi vida con ella. Yo estoy pendiente de ella y ella de mí. Muchos comentarios son de gente que está sola y no está feliz. Nosotros disfrutamos de nuestra vida y si amas a alguien de verdad no hay límites”, cerró, tal como consigna La Cuarta.

Fue el año pasado que Iris declaró a la revista Closer que “no esperaba tener el mejor sexo de mi vida a los 83 años. Me mantiene joven, especialmente debajo de las sábanas”.