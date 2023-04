“Era una presión constante”: Beto Espinoza revela cómo era Marcelo Hernández en “Cachureos”

Hace poco Beto Espinoza fue invitado al programa “Not News”, de Vía X, instancia en la que, en conversación con Nicolás Larraín, recordó su paso por “Cachureos”, histórico estelar infantil de TVN. El comediante fue el responsable de personificar al primer Epidemia, en los inicios de su carrera, pero finalmente optó por dar un paso al costado tras los desencuentros consu animador, Marcelo Hernández, según recoge La Cuarta.

Antes de participar en el espacio infantil, Beto ya se desempeñaba en TV, pero en roles muy poco importantes.

“Iba por vales de almuerzo, durante tres años. Se grababa viernes y sábados, pero para mí era maravilloso porque en el fondo yo estaba ligado a la televisión. Yo venía de Constitución, entonces estaba al lado de Enrique Maluenda, de Vodanovic, Sapito Livingstone, Pedro Carcuro, entonces para mí era fantástico”, explica de entrada.

“Y después de tres años Jorge Carrillo, que era el productor en ese entonces de ‘Cachureos’, me contrata diciéndome: ‘quiero que tú seas el Epidemia’”, afirmó acerca de sus inicios en el programa para niños.

“Era complicado como jefe”

El comediante reveló que al principio su sueldo en “Cachureos” era muy bajo, pero no fue esa la razón para abandonar el proyecto. “Mi primer sueldo de Epidemia fueron $20 mil, lo tengo en boleta. Mientras los otros actores ganaban $50 mil”, señaló.

“Las platas nunca fueron un problema para mí, yo lo disfrutaba. No pescaba la plata”, añadió. No obstante, empezó a tener problemas con Marcelo Hernández, motivo por el cual decidió dejar el espacio televisivo.

“Era complicado como jefe. No nos trataba mal, pero era una presión constante”, manifestó el actor.

“Yo soy de ciclos y me di cuenta que estaba agotado de Marcelo y de varias cosas, y la verdad me sentía incómodo y opté por renunciar pese a que me ofrecieron seguir con mejores condiciones, pero ya era demasiado tarde porque yo ya estaba absolutamente desencantado con el programa”, confidenció el ex “Morandé con Compañía”.