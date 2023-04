Paulina de Allende-Salazar advierte eventual intervención de su teléfono celular

Paulina de Allende-Salazar advirtió una eventual intervención de su teléfono celular tras su polémico despido de Mega, según relató en una charla para estudiantes de periodismo de la Universidad Diego Portales. El momento fue registrado en un video y publicado en la cuenta de Twitter de NYC Prensa.

En medio de esta conversación sobre el ejercicio profesional con los alumnos, la periodista señaló una extraña situación que le ocurrió con la aplicación de WhatsApp.

“Pasa un poco de tiempo, en esa línea, y en algún minuto vuelvo a ver mi WhatsApp y me aparece que no puedo… que he intentado mucho entrar a mis WhatsApp”, comentó respecto al código de verificación que solicita la aplicación cuando se ingresa a un nuevo dispositivo.

No obstante, pese a digitar la mencionada clave, Allende-Salazar no pudo confirmar su identidad en la aplicación de mensajería instantánea, situación que la hizo sospechar haber sido víctima de una estafa.

“Se generaron algunas suspicacias”

Se comunicó con los usuarios más recurrentes en sus conversaciones y no hubo rastro de que su teléfono hubiera sido manipulado por un tercero. “Nadie le había pedido plata a nadie. Nada. Lo concreto es que me quedé sin mi red de apoyo cercana, actualmente el WhatsApp es como una continuación de nuestros dedos. Cortaron eso por muchos, muchos días. No pude hablar con mis redes de apoyo”, detalló sobre lo sucedido.

A raíz de haber descartado la posibilidad de estafa, la exprofesional de Mega indicó que “se generaron algunas suspicacias, entonces ese teléfono no se ocupó más, así que ahora ando como narcotraficante… con dos teléfonos”.

Cabe señalar que, si bien en la mencionada red social algunos usuarios relacionaron este hecho con el altercado de la periodista con el general de Carabineros Álex Chaván y su posterior desvinculación de Mega, se trata sólo de especulaciones de cibernautas y Paulina de Allende-Salazar nunca ha confirmado una intervención telefónica como tal, dado el contexto universitario donde relató la experiencia.