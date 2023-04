¿Traición en marcha?: El plan de Irene con Julián que inquieta a fans de “Juego de Ilusiones”

Tras un capítulo centrado en la fiesta de compromiso nupcial de Irene y Mario, el avance de “Juego de Ilusiones” dejó inquietos a los seguidores de la teleserie diurna, en particular por lo cercana que se ve una traición a Mariana, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Cabe recordar que la pareja acudirá al altar en los próximos episodios de la ficción de Mega, luego de lo cual se mudarían a vivir a la casa del personaje de Carolina Arregui, con el objetivo de protegerla de las consecuencias que tendría revelar el secuestro en el que mantiene a Julián.

En cuanto a los jóvenes, en el capítulo de este miércoles ellos realizaron su propia fiesta en la terraza de la residencia Mardones Nazir, lo que les costó el reto de Mariana.

Pero el tirón de orejas no significó que el entusiasmo decayera, pues tanto Joaquín como Emmanuel pernoctaron escondidos en los dormitorios de Javiera y Camila, respectivamente.

Intrigante adelanto en “Juego de Ilusiones”

No obstante, lo que inquietó y atrajo la atención de los televidentes fue el adelanto del episodio que se emitirá este jueves, en el cual se muestra que Irene visitará de forma especial a Julián en el sótano.

No olvidemos que el hombre fue recluído y aislado en el escondite bajo tierra por su propia esposa como venganza por haberse casado con ella por su dinero.

La madre de Guillermo acude a ese lugar y le comenta que se encuentra interesada en las palabras que le deslizó en la primera reunión a solas.

En concreto, Irene le recordó la oferta de dinero que le prometió como recompensa por ayudarlo a escapar, la cual llamaba mucho su atención.

“Ayer tú me dijiste algo que me quedó dando vueltas. Me dijiste que si yo te dejaba salir, podíamos hacer un trato”, le mencionó la mujer.

Frente a este emplazamiento, Julián reacciona de inmediato, consultando cuál era el valor de su ayuda, lo que dejó inquietos a los televidentes. “¿Cuánto quieres?”, fue su forma de negociar.

Estas escenas hicieron que los fans de la telenovela especularan que Irene podría traicionar a Mariana por dinero, propósito inicial con que se presentó el personaje cuando apareció en la historia.