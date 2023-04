1 enfermedad, 2 separaciones y 1 despido: Adamari López y los tormentos que tuvo que atravesar

En repetidas ocasiones, Adamari López ha sido duramente criticada por sus propios seguidores, quienes le han rogado que deje de enviar indirectas a su ex Toni Costa, quien actualmente, sostiene una relación Evelyn Beltrán.

Pero esto no es todo, pues la ex conductora de Telemundo también ha sido blanco de críticas debido a sus cambios de peso, y es que a pesar de promover un discurso donde el amor propio es el que impera, posteando fotografías donde muestra su abdomen sin tapujos, pero tal parece que esto no termina de gustar a sus fans.

Adamari López Instagram: @adamarilopez

Otro de los problemas que ha enfrentado la mamá de Alaïa, han sido algunos de sus looks por los que Adamari López ha sido duramente criticada, pero pocos conocen los tormentos que vivió y cómo es que logró salir adelante hasta la persona que hoy conocemos.

Los tormentos que vivió Adamari López

Adamari López desde hace unos años ha sido foco de duras críticas, pero pocos han reconocido el valor y la fuerza que ha tenido al paso del tiempo, enfrentando una serie de obstáculos en su vida que hoy, la colocan como un ejemplo de lucha y superación.

Despido de Telemundo

La presentadora puertorriqueña se despidió del que fuera su hogar por 11 años, luego de que los directivos de Telemundo, anunciaran que su contrato no sería renovado, pese a que algunos mencionan que Adamari López desconocía esta decisión, fue ella la que dijo que se trataba de algo de mutuo acuerdo.

Adamari López Instagram: @adamarilopez (Instagram: @adamarilopez)

Una enfermedad y su polémica separación con Luis Fonsi

Cuando tenía 33 años, en 2005, Adamari López se enteró de que padecía cáncer de mama, algo que la dejó completamente en shock, pero que decidió afrontar de una forma positiva, “Tuve seis quimioterapias, unas inyecciones que le seguían más la remoción del seno. Más adelante me tuve que remover el otro. Cuando me quité el otro seno me dio una enfermedad de una bacteria que es resistente a la penicilina y que es muy difícil de eliminar del cuerpo”.

Unos años antes en 2002 conoció a Luis Fonsi con quien se casaría en 2006, en plena lucha contra el cáncer.

Fue esto lo que, por mucho tiempo, se especuló que había causado la separación tan solo 3 años después de su unión en 2009, pero no fue hasta 2013, cuando la presentadora se sinceró acerca del tema causando una gran polémica.

Luis Fonsi Instagram: @luisfonsi (Instagram: @luisfonsi)

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, dijo la conductora a Telemundo.

Además contó acerca de la infidelidad del cantante cuando encontró en un cepillo, cabellos que no eran ni de ella ni de él. Más tarde Luis Fonsi se pronunciaría y negaría el rechazo a la conductora.

Luego de convertirse en sobreviviente del cáncer, Adamari López escribió un libro titulado ‘Viviendo’ donde habla más de su lucha y el apoyo fundamental que fue para ella, su familia.

Su sorpresiva ruptura con Toni Costa

Quizá la separación que más golpeó a la conductora fue su separación con Toni Costa, con quien habría mantenido una relación de 10 años y es que a pesar de colocarse como una de las parejas más estables, dieron la sorpresiva noticia en mayo de 2021.

Aunque ninguno de los dos expuso las verdaderas razones de su ruptura, Adamari López desató polémica cuando comentó que la razón de su separación había sido su hija Alaïa, esto lo dijo cuando la conductora formó parte de ‘La Casa de los Famosos’.

Toni Costa / Adamari López / Alaïa Instagram: @toni (Instagram: @toni)

El actor no tardó en reaccionar ante la declaración de su ex y comentó que su hija era sagrada y que jamás diría que algo así de ella y que su comentario había sido sacado de contexto, pues, varias personas que se encontraban en el mismo lugar comentaron que es algo que puede afectar a la pareja, distanciándolos y hasta enfriando la relación.