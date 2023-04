Adelanto de “La Ley de Baltazar” deja con dolor de guata a televidentes

El adelanto de lo que se verá este jueves en “La Ley de Baltazar” dejó a muchos con dolor de estómago. Y es que ya iba a empezar la ceremonia de matrimonio entre Baltazar y Margarita, pero esta última aún no aparece.

Al aire libre sillas, flores y un Baltazar elegante y muy emocionado espera a su novia, la que aún no aparece. Abraza a su hija Antonia que sorprendentemente llegó, pero el sacerdote que quiere comenzar con el matrimonio se percata que la futura esposa no está.

Es ahí donde Gabriel se acerca a su papá y le advierte: “No te lo quería decir antes, porque, bueno, no sé, pero ahora que la tía Margarita no aparece”.

“Mariano, lo vi salir de la casa muy decidido, y me dijo que iba a hacer todo lo posible para que la tía no se casara contigo”, le dijo el menor de sus hijos.