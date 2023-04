Belinda revela mensajes privados con Babo

Luego de las polémicas que ha protagonizado Babo, ahora Belinda llamó la atención al revelar que ha intercambiado mensajes con el cantante.

A continuación, te compartimos cómo es la relación que tienen los artistas.

¿Qué dijo Belinda?

La intérprete de “Bella Traición” hizo una dinámica con “Glamour de España”, donde reveló algunos secretos de sus redes sociales.

Lo que más llamó la atención fue que la artista mostró que suele tener comunicación con el líder de Cartel de Santa.

Belinda lo describió como una persona muy creativa, por lo que contó que constantemente le comparte ideas para canciones.

“Me gusta mucho Instagram porque tengo contacto directo con mis fans que es para lo que más”, comentó la actriz, mientras mostraba algunos de los mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores.

Así fue el momento en el que reveló que suele conversar con Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo.

“Estoy encontrando una conversación con Babo, espero que no me mate. Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, agregó Belinda.

Para que no quedara duda, la estrella pop mostró su pantalla con la plática que tiene con su colega.

“Son conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos, pero Babo espero que no te enfades de haber enseñado tu canción”, expresó la intérprete.

Belinda se encuentra en un gran momento

Actualmente, la artista se encuentra feliz, promocionando la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”, es por eso que ha aparecido en diversos medios españoles.

Aunque, hace unos días, se volvió tendencia en redes sociales, luego de que su expareja, Christian Nodal, anunció que se convertirá en padre, junto a Cazzu.