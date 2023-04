Ben Affleck lo confesó todo y reveló su aventura más íntima con Jennifer Lopez: “Estábamos desnudos”

Ben Affleck y Jennifer Lopez son unas de las parejas más populares en Hollywood y en la industria del séptimo arte. El actor y la cantante se conocen desde hace décadas, y en ese entonces, vivieron un amor tórrido. Eran apenas unos jóvenes e inexpertos en la vida. Cada uno hizo su vida y hasta tuvieron hijos.

Ben Affleck revela un momento íntimo e único con JLo

Sin embargo, tiempo atrás se volvieron a encontrar, y decidieron volver a darse una oportunidad en el amor. Actualmente, están casados y viven el segundo capítulo de su historia.

Siempre han sido acosados por la prensa que busca fotos de ellos juntos, compartiendo entre familias o simplemente disfrutando de su tiempo libre. En la actualidad, Ben Affleck está promocionando su última producción cinematográfica “Air”, y durante todas las entrevistas, los periodistas quieren saber de su relación con JLo.

En está ocasión, el director no dudó en revelar una de las aventuras más íntimas que ha tenido con Jennifer Lopez.

En el programa de Drew Barrymore, Ben Affleck respondió un total de 5 preguntas relacionas con su esposa, y una de las respuestas reveló una aventura íntima con ella.

Ben Affleck reveló detalles de su relación con Jennifer Lopez

Ben Affleck contó que en una ocasión estaban de viaje y decidieron disfrutar de una piscina juntos sin ropa. “No sé si eso cuenta como bañarnos desnudos. No fue como una película universitaria de los 80 ni nada de eso”, reveló el director de cine.

“¿Estabas desnudo?” preguntó Drew Barrymore. “Estábamos desnudos en la piscina, eso sí”, afirmó Ben Affleck, mientras el público presente enloquecía con la sinceridad del actor, quien se atrevió a compartir un momento tan íntimo en cámaras.

Ademas, Ben Affleck comentó acerca de la rutina de ejercicios y alimentación de la Diva del Bronx. “Jennifer solo come lo que quiere: galletas, helado... todo. Ella hace ejercicio, al igual que yo, pero no aparento tener 20 años por arte de magia. No se puede quitar la ética de trabajo, la ética de trabajo es real, la disciplina es real”, finalizó.