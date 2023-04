Black Mirror regresa con su sexta temporada anunciando elenco y nuevo tráiler

Excelentes noticias para los fans de uno de los mejores dramas sci-fi de los últimos años: Black Mirror. La exitosa serie de Netflix estará regresando para su sexta temporada luego de una larga espera, desde 2019, y la plataforma ya ha estrenado su primer adelanto para atrapar nuevamente a los fanáticos.

Ahora, junto con el tráiler, Netflix también reveló el elenco que estará protagonizando esta serie de antología distópica en su sexta entrega y se trata de un listado de talentoso con actores de la talla de Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel y John Hannah.

Junto a ellos también estarán Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin y Zazie Beetz.

Uno de los creativos de la serie, Charlie Brooker dijo que tomará una forma diferente a la anterior. “Siempre he sentido que Black Mirror debería presentar historias que sean completamente distintas entre sí y seguir sorprendiendo a la gente (y a mí mismo) o si no, ¿cuál es el punto? Debería ser una serie que no se pueda definir con facilidad y que pueda seguir reinventándose”, contó al sitio de Netflix Tudum.

“Entonces, en parte como reto y en parte para mantener las cosas frescas tanto para mí como para el espectador, comencé esta temporada alterando deliberadamente algunas de mis suposiciones básicas sobre qué esperar”, prometió.

Además comentó que “esta vez, junto con algunos de los tropos más familiares de Black Mirror, también tenemos algunos elementos nuevos, incluidos algunos que había jurado que la serie nunca incluiría, para ampliar los parámetros de lo que es ‘un episodio de Black Mirror’”.

Black Mirror vio sus primeras temporadas en Channel 4 en 2011 y se trasladó a Netflix después de dos temporadas y un especial navideño. La sexta temporada será la primera desde 2019.