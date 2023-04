Compitieron en familia: Así lucen los hijos adolescentes de Remigio Remedy y Pamela Villalba

El matrimonio conformado por los actores Remigio Remedy y Pamela Villalba, presentaron a sus hijos adolescentes Amaranta y Kay, durante el programa Qué dice Chile de Canal 13, donde compitieron por un premio millonario para una fundación, contra la familia de Mauricio Pesutic.

“Es bonito reunirnos, es un registro, es hacer algo juntos y es descubrir lo divertidos que somos. En especial mis hijos”, destacó Remigio, consignó Página 7.

Además, destacó que se hayan atrevido a salir en televisión y exponerse por una buena causa “se atrevieron a acompañarnos...a ellos no les gusta para nada la exposición”, indicó el actor de teleseries como Estúpido cupido y Cerro Alegre.

Familia Remedy Villalba en Qué dice Chile

“La única vez que alguno de ellos apareció en pantalla fue la Amaranta, porque a los tres meses la llevé a un matinal cuando nos invitaron a varias actrices con nuestras guaguitas”, agregó Pamela, quien ahora se dedica a la veterinaria, profesión que su hija decidió seguir.

Familia Remedy Villalba, Qué dice Chile

“Fue un sueño que tuve desde chica ser médico veterinaria, es lo que hago actualmente, es maravilloso y me he ido especializando, manejo del dolor y es súper lindo poder aportar”, dijo sacando aplausos y comentando lo feliz que su hija siguiera sus pasos, puestos que trabajarán juntos pero no solo por los animalitos, sino que también por las familias que están detrás de ellos.

Además, destacó lo divertido que fue compartir en familia y su esposo, para ayudar a una fundación.

“Es súper entretenido estar con el Remi en pantalla de nuevo después de tanto tiempo y con Amaranta y Kay. Creo que va a ser un lindo recuerdo para nuestra ancianidad”, destacó.

Respecto al look, Remigio bromeó que hizo un gran esfuerzo por vestirse, porque acostumbra a andar a torso desnudo, debido a su vida como deportista de artes marciales.

“Para venir a este programa me puse una camisita por primera vez en mucho tiempo, porque donde vivo ando siempre sin polera, y me quedaba todo apretado. Voy a tener que comprarme otra pinta para venir a la tele”, bromeó Remigio Remedy en medio del registro del episodio.

La familia Remedy Villalba llegó hasta la última instancia “Dinero rápido” y compitió por los dos millones para la fundación.