Courtney Tillia: Maestra cristiana que ahora es reconocida como modelo de OnlyFans

No cabe duda de que la vida puede dar giros de 180 grados. Hay personas que en un momento realizan alguna actividad, pero por azar del destino o por una transformación cambian sus roles.

De esta manera, Courtney Tillia se ha vuelto tendencia en las redes sociales, al ventilar la cruda realidad de los maestros en Estados Unidos.

De maestra cristiana a OnlyFans

Aunque ella ahora es conocía como una actriz del cine para adultos y modelo de OnlyFans, donde posee tres cuentas personales, durante algún tiempo se dedicó a dar cátedra.

De acuerdo a una charla que mantuvo con el portal “TMZ”, en estos momentos tardaría más de 25 años en recaudar todo lo que se ha embolsado en la aplicación de origen británico.

Courtney fue más allá, al revelar que ha logrado ganar cerca de medio millón de dólares con sus videos y fotos en la aplicación de contenido para adultos.

Alcanzó esa cifra, luego de abandonar los salones de clases para crear una importante estrategia de negocio en el portal, dividida en tres rubros; una página gratis, otra en la que ofrece merchandising y un perfil VIP, en la que ofrece fotos y videos para mayores de edad.

La mujer, de 34 años, mencionó que suele embolsarse cerca de 380 mil dólares, además de los 160 mil billetes verdes que factura, gracias a los mensajes directos o peticiones de sus seguidores.

Sin intenciones de volver a las aulas

Por esas razones, ella no tiene interés en volver a los salones de clase, pues con su nuevo estilo de vida puede mantener, sin problemas, a sus cuatro hijos, además de ayudar al resto de su familia.

Luego de pertenecer a una familia cristiana, cuando fue maestra siempre intentó inculcar la fe a sus estudiantes, aunque se percató de algunas posturas que restringían su desarrollo.

“¡Tuve tanta vergüenza sexual al principio! Podía sentir los juicios que la sociedad y la religión me habían inculcado y era muy consciente de ello. Antes de dejar la enseñanza, me sentía súper desconectada de mí misma y de Dios. No sabía cuál era el propósito de mi vida o cómo estaba destinada a ayudar a los demás”, dijo.