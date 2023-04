¡Es perfecto!: Pedro Pascal reveló cuáles son sus 7 libros favoritos

Tras la celebración del Día del Libro, Pedro Pascal recomendó algunos de sus escritos favoritos a sus fanáticos para que puedan disfrutar de esta gran actividad.

De hecho, se sabe que el actor de “The Last Of Us” es fanático de la lectura, y que no le hace el quite a ningún género de literatura.

Según destacó 24 Horas, el actor chileno especificó qué títulos recomienda y una breve descripción del relato.

Acá te dejamos la lista publicada en AD Magazine:

Crimen y Castigo de Fiódor Dostoyevski : Considerada una de las novelas más influyentes desde su publicación en 1866, Pascal señaló que “es una de las mejores lecturas que he experimentado” y que la lectura “fue un cambio para mí”.

: Considerada una de las novelas más influyentes desde su publicación en 1866, Pascal señaló que “es una de las mejores lecturas que he experimentado” y que la lectura “fue un cambio para mí”. Watershin Down de Richard Adams: Esta obra trata de una banda de conejos que buscan un nuevo hogar tras el avance del ser humano por lo que eran sus territorios, buscando la conocida ‘misteriosa tierra prometida’, y que durante el viaje los protagonista deberán someterse a terribles pruebas. Para el actor, este escrito que fue uno de los “más agotadores” que leyó en su momento.

Esta obra trata de una banda de conejos que buscan un nuevo hogar tras el avance del ser humano por lo que eran sus territorios, buscando la conocida ‘misteriosa tierra prometida’, y que durante el viaje los protagonista deberán someterse a terribles pruebas. Para el actor, este escrito que fue uno de los “más agotadores” que leyó en su momento. Cien Años de Soledad de Gabriel García Márquez: Pascal considera la historia clásica de la familia Buendía en Macondo como una de las necesarias para adentrarnos en el realismo mágico.

Pascal considera la historia clásica de la familia Buendía en Macondo como una de las necesarias para adentrarnos en el realismo mágico. Nuestra Historia de la Adicción de Carl Erik Fisher: Uno de los libros favoritos del actor chileno, quien la describió como una obra que combina ciencia y medicina en literatura. Asimismo, el texto mezcla el arte y la filosofía para intentar entender cómo cuidarnos mejor entre nosotros mismos.