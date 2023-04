“¿Es sacramento o antro?”: Critican a Adamari López por bailar en la primera comunión de su hija

Adamari López se encuentra con el corazón contento luego que su hija, Alaia Costa, recibiera la Primera Comunión hace tan solo unos días.

Y es que este evento llevó meses de preparación por parte de la conductora, quien echó la casa por la ventana para este momento tan especial en el que no escatimó en detalles.

De hecho, hasta viajó a España para conseguir el vestido perfecto para la niña de 8 años, sin contar con el resto de los lujos que formaron parte de la fiesta y que le ocasionaron muchas críticas en las redes sociales.

Los internautas la han señalado por hacer de este acto espiritual algo “superficial”, al enfocarse en tener una fiesta grande, con muchos invitados, actividades de manualidades, grupo musical, buffet internacional, decoración y más detalles que la hicieron una recepción de primera.

Por supuesto que no faltó la música y el baile, algo que la boricua presumió en sus redes sociales y que fue la gota que colmó el vaso para los detractores.

El video de Adamari López bailando en la Primera Comunión de su hija por el que la critican

“¿Hasta qué hora creen que celebramos esta fecha tan especial de mi princesa Alaia?”, escribió la ex presentadora de Telemundo en su perfil de Instagram.

Acompañó la publicación con un video en el que sale bailando en primera plana al lado de sus invitados, donde se les ve a todos muy sonrientes y que están pasando un gran momento entre familiares y amigos.

Pero no todos estuvieron tan contentos en internet. “Como lo dice: comunión, es algo muy sagrado, hubiera hecho una comida, pero baile...”, “Eso es una comunión o una boda estoy confundida”, “¿Esto es una primera comunión o un antro para bailar así?”, “La primera comunión es un sacramento sagrado que no necesita derrochar dinero en fiestas, vestidos, licor, comida, etc”, “Comunión con farra”; dijeron, pero Adamari López no respondió ante esto.