Hijo mayor de Angelina reapareció en evento con nuevo look a sus 21: probó que no necesita a Brad Pitt

Angelina Jolie ha dejado claro que más que una gran actriz es la mejor mamá y ha sabido criar a sus seis hijos Shiloh, Vivienne, Zahara, Maddox, Pax y Knox.

La actriz siempre está acompañada por sus hijos y cada vez que puede llevarlos a eventos lo hace sin pensarlo, dejando claro que ellos son su prioridad.

Recientemente, la famosa apareció con su hijo mayor, Maddox, a quien ya le hemos visto poco pues está estudiando en la universidad y vive solo.

El nuevo look con el que el hijo mayor de Angelina Jolie sorprendió en La Casa Blanca

Este miércoles Angelina Jolie asistió a una cena en honor a la visita oficial del presidente de Corea del Sur, Yoon On, con su hijo mayor Maddox.

Aunque la actriz lució hermosa y radiante con un hermoso vestido blanco y un blazer en el mismo tono, fue su hijo quien se robó las miradas.

Y es que el joven de 21 años llevó un look muy elegante con pantalón negro, camisa blanca y maxi abrigo con zapatos negros y corbata.

Pero, además, sorprendió su nueva apariencia, y es que el joven ahora lleva el cabello largo, llevando un corte asimétrico, largo a los lados y corto atrás, y fleco.

En las fotos se puede ver que Maddox se veía muy seguro y feliz, y además Angelina lo miraba con orgullo y amor, causando ternura en las redes.

“Wow que grande y bello está Maddox”, “es todo un caballero, me muero de amor como lo mira su mami”, “que elegancia, que porte, no puedo con Maddox”, “OMG no puedo creer que ya es todo un galán”, “es tan elegante como su mamá”, y “es un caballero, me encanta, criado por una gran mujer”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Maddox actualmente estudia bioquímica en la Universidad Yonsei en Corea del Sur, y por eso fue uno de los invitados a la importante celebración.

Es la primera vez que Angelina asiste solo con Maddox a un evento, y sin duda el joven lo hizo de maravilla, demostrando que ha aprendido mucho de su madre.

Recordemos que según los rumores, el joven no lleva una buena relación con Brad Pitt, pues tuvieron una fuerte discusión, donde Angelina salió a defenderlo.