“¿Pasó algo?”: Pancha Merino reveló la verdad tras su recordado coqueteo con el Chino Ríos

Casi 30 años atrás ocurrió un icónico momento que José Miguel Viñuela decidió desempolvar en el programa Tal cual de TV+. Resulta que el animador recordó una situación ocurrida en el mítico estelar Viva el lunes (Canal 13), el cual tuvo como protagonistas a Marcelo “Chino” Ríos y Pancha Merino.

“Es un momento icónico porque los tratan como de coquetear”, Dijo Viñueña. “Sí”, afirmó la ahora panelista del programa de TV+ y protagonista de ese episodio. “Qué vergüenza”, remató.

Pero fue la propia Pancha Merino quien reveló más detalles del momento que quizás no se sabían hasta hoy, ya que juró que antes de que empezara el programa, le pidieron: “Tú coquetéale al ‘Chino’, porque tú le encantas, y para que se ponga nervioso”.

El tema es que “yo estaba más nerviosa que él”, admitió. De hecho, en ese momento, pleno año 1996, el tenista estaba enparejado con “Pata” Larraín.

“Era un juego. me daba un miedo atroz”, y pedía que “no me hagan hacer eso, qué vergüenza”, pero reveló que finalmente aceptó finalmente. Aunque Pancha también agrego que si bien él veía muy nervioso, también “estaba feliz de la vida”.

Pero ¿pasó algo?

Luego de recordar el momento en que Francisca Merino le coqueteó al Chino Ríos, Raquel Argandoña no se hizo ningún problema en preguntarle directamente: “¿Y pasó algo? ¿No saliste después con él?”.

“No, no, no.... bueno, no voy a contar detalles... pero no. Además yo igual estaba pololeando; en ese sentido, soy seria”, planteó. “Ganas no me faltaron, pero estaba pololeando (con el guionista Pablo Illanes)”, consignó La Cuarta.

Al escuchar su respuesta, Viñuela no aguantó las ganas de decirle “Ah, habrías salido con él”, cosa que ella contestó sinceramente.

“Si hubiese estado soltera, obvio, para cachar a ver quién era. Pero no creo que me hubiese llevado muy bien; tiene muy mal carácter”. Y agregó: “Es simpático y todo, pero yo creo que mi carácter con el de él no se hubiesen llevado”.

“Pero esa es la única vez que lo he visto en personal, literal, en mi vida”, finalizó.

[ LEE TAMBIÉN: Director de programación de TV+ afirmó que “Tal Cual” marca más que “Me Late Prime” ]