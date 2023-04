“Quien se desubicó fue ella”: Sabrina Sosa respondió con todo a Vale Roth por sus recientes dichos

Sabrina Sosa no aguantó y respondió duramente a los dichos que Vale Roth hizo hace poco en su contra, lanzando una contundente respuesta a la bailarina.

Todo comenzó cuando Vale estaba respondiendo algunas consultas que le hicieron en redes sociales sus seguidores. Fue entonces que alguien le comentó unos recientes dichos de Daniela Aránguiz, quien habría dicho que “ojalá sea buena mamá” en Zona de Estrellas.

“Ay, no me interesa, de verdad. Pero gracias por avisarme”, respondió Valentina, agregando que “pucha, es su trabajo, si en el trabajo tocan en el tema mío, tienen que opinar. Creo. No sé. Ojalá no haya dicho nada malo”.

Pese a ello, la exgimnasta se fue en picada contra Sabrina, quien hace unas semanas aseguró que “guardaba muchos secretos a Valentina” en Sígueme y te sigo. “En otro programa de farandulilla, una argentina, rubia con chasquilla, habló pestes de mí, habló pestes”, lanzó.

La respuesta de Sabrina

Por eso, Sabrina no se guardó nada y respondió a los dichos de Vale en el reciente capítulo del programa de TV+.

“Yo no considero que hablé pestes, de hecho, fuí creo que correcta, fuí ubicada. No sé por qué se refiere de esa manera a mi, si finalmente me ha escrito hace unos días atrás en Instagram”, dijo de entrada la argentina.

“Si mejor se quería callar, era mejor omitir esa pregunta, porque no necesariamente es obligatorio responder todas las preguntas, cada persona que abre una ventana escoge qué responder. Entonces, si yo no me quiero meter en ciertos temas, mejor lo omito”, comentó Sabrina.

Además, aseguró que “de hecho lo encontré súper atrevido de su parte hacer una mención sobre esto aun sabiendo que yo si le guardo esto (secreto)”.

La modelo entonces afirmó que Vale la increpó por redes sociales y que la había tratado de “desubicada”. “Por el momento, que está casada y embarazada, que está en otra etapa de su vida, donde yo le hago mención justamente a eso (…) cada cosa que yo opino acá o pueda contar es algo que realmente a mí me consta”, contó Sabrina.

“Quien se desubicó en ese momento fue ella, porque ella me viene a contar un tema a mí. Cuando uno hace algo malo y te afecta en ese momento a una familia”, le lanzó como mensaje a la bailarina, tal como consignó La Cuarta.

“Fue esto en marzo del 2018, mi hijo tenía un año y tanto, o sea, ella se pone en papel de víctima porque está embarazada, pero en ese momento cuando ocurre este hecho, ¿quién era la víctima? ¿La niña que estaba de acá para allá o yo que estaba en mi casa con mi bebé de un año y tanto? No victimicemos a personas que no son víctimas”, lanzó la modelo.

Por último, la modelo argentona señaló que “para mí el tema realmente queda acá, y yo hoy le volví a rectificar que no lo voy a contar. De hecho ella me dijo que lo contara, (...) yo no lo voy a contar, no voy a entrar en ese juego, quizás tenga gana de polémica, yo no”.