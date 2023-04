Raquel Argandoña recordó sus encontrones con la familia Kreutzberger: “Tuve que haber durado cinco minutos al aire”

En el último capítulo de “Tal Cual”, recordaron conflictos de antaño de la emperatriz de la farándula, Raquel Argandoña. Dos de estos involucran a la mítica familia televisiva: Los Kreutzberger.

A los 17 años y después de haber participado en el concurso de belleza “Miss Chile”, Argandoña estuvo de invitada en el programa de Mario Kreutzberger. “La presentación que me hizo en el programa no me gustó, yo ahí me quemé”, señaló.

“Él dijo: ‘ya, vamos a hablar con la Argandoña para que nos cuente qué problema tuvo con los viejos verdes del Miss Chile’. Entonces, yo quería una presentación más glamorosa, y ahí ya entré pica”, recordó entre risas.

Raquel contó que Mario comenzó a bailar con otras modelos afro cubano y que le pidió a ella que también lo hiciera, por lo que le respondió tajantemente que “no pienso hacer el ridículo como lo has hecho tú”.

“No volaba ni una mosca”

Esto dejó a todos en el panel con la boca abierta, y su compañero de conducción bromeó con otro episodio de la trayectoria televisiva de la “Quintrala”. “Ahí es cuando comienza la historia de Raquel con la familia Kreutzberger. Una historia que se prolongó con el tiempo y después tuvo su segunda vuelta”, comentó riéndose.

Viñuela recordó la pelea de Argandoña con Vivi Kreutzberger en “Vértigo”, la hija de Mario, en un capítulo de Vértigo. “A Raquel no se le movía un músculo”, aseguró el animador, quien le terminó preguntando cómo fueron los comerciales después del encontrón.

“No volaba ni una mosca, nadie hablaba nada. Primera vez que los camarógrafos no se mueven”, señaló la conductora. “Yo creo que fue el único programa en que me pagaron muchas lucas y duré tan poco, tuve que haber durado cinco minutos al aire”, reveló Argandoña señalando que se fue del estudio.

Años después, Raquel estuvo de invitada en el programa de la hija de Don Francisco, “Gigantes con Vivi”, y afirmó que “ella me atendió súper bien y me dijo ‘si volviéramos años atrás, estuviéramos en Vértigo y yo te dijera lo mismo, ¿qué dirías?’”. Ante esta consulta, Raquel le aseguró que le diría lo mismo.

La primera que abandona “Vértigo”

A modo de contexto, corría el año 2003 y en el programa “Vértigo” de Canal 13, Vivi Kreutzberger tenía que adivinar quién dijo la frase: “estoy cansada de que él se haga la víctima. Él sabe perfectamente que puede tener la nulidad cuando él lo quiera”.

Vivi señaló que cree que fue Argandoña, quien estaba evidentemente molesta y señaló que no quería hablar de ese tema en el programa. “Es lo mismo que yo dijera que te dejó el marido por una prima o por una prima hermana, creo que no es lo lógico discutirlo acá”, lanzó la “Quintrala” a Kreutzberger.

La hija de Don Francisco terminó admitiendo esta situación, contando emocionada que ya no está con su marido. Raquel Argandoña terminó siendo la primera invitada eliminada por el público del estudio de “Vértigo”.