Raquel Argandoña recuerda cuando le dio una respuesta “touché” a Juan Guillermo Vivado

Raquel Argandoña recordó una respuesta que dejó pasmado a Juan Guillermo Vivado, ante una impertinente pregunta en la televisión de los 80, durante la edición de este miércoles de “Tal Cual”, por las pantallas de TV+, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Fue durante una entrevista en el programa “525 líneas″ (que emitía Canal 11 en esa época), espacio que, en palabras de Raquel, era un “éxito total”.

“En ese tiempo yo andaba con Manuel Otero”, relató haciendo mención al fallecido cantante y actor español.

Antes de que iniciara la entrevista, Juan Guillermo Vivado le consultó: “¿De qué quieres que no te pregunte?”. Y Argandoña respondió que “el único tema que no quiero que me toques es el de Manuel Otero; lo demás, me da lo mismo”.

Todo parecía que iba bien. La animadora de TV se sentó en el estudio, dieron los saludos una vez iniciada la transmisión en vivo y Vivado arremete: “Te voy a hacer una pregunta, espero que no te moleste: ¿cómo va tu relación amorosa con Manuel Otero?”.

Respuesta “touché” de Argandoña

Al principio Raquel fingió que no había entendido del todo bien, con la suposición de que el entrevistador se retractara de la pregunta. Pero él insistió: “¿Qué es de Manuel Otero?”.

Y la “Qunitrala” le contestó, muy suelta de cuerpo: “‘Viento en popa, igual como tu relación con ta-ta-ta..’. y esa persona era ministra, y él estaba casado”.

Frente a esta situación, el director del programa, Alfredo Lamadrid, hizo ingreso al estudio (una vez que no estaban al aire). Incluso, cuando el espacio televisivo hubo terminado, llegó la ministra en cuestión al canal, afirmó la “Raca”. “Fíjate que fue terrible, heavy”, rememoró.

A continuación de la respuesta “touché” de Argandoña, retomaron la entrevista, “pero él no se pudo recuperar, siguió el programa y me preguntaba cosas nada que ver para un animador. Estaba ido, me lo comí; hasta me llegó a dar pena, porque eran preguntas tan básicas, estúpidas, como ‘dónde estudiaste’”.

