“Solo y feo”: Piqué llegó a Estados Unidos para su primera visita a sus hijos

Desde que Shakira llegó a Estados Unidos su semblante cambió. El pasado 2 de abril salió de Europa luego de que, presuntamente, su suegro la echó de la mansión de Llobregat, en Barcelona España, en la que vivía con sus hijos, pues es propiedad de él. Se especuló que la artista cedió su casa a la empresa BCN Two & Two SL como parte de la negociación para poder llevarse a sus hijos a América.

La compañía es administrada por su exsuegro, Joan Piqué, quien al parecer le dio plazo hasta el 30 de abril para abandonar el que fue su hogar y donde crecieron sus vidas.

Desde inicio de abril, ya en suelo americano, la cantante se muestra más risueña, el brillo en sus ojos es sinigual, pero no solo a ella, sino también a sus pequeños Milan, de 10 años y de Sasha, de 8, quienes están más sonrientes al lado de su madre.

La semana pasada la artista colombiana asistió a un concierto de su gran amigo Juan Luis Guerra, pero esta vez lo hizo como cualquier fanático más y desde su asiento disfrutó del show, y en el backstage previo al concierto lo saludó muy fraternal al dominicano, así como a Lili Estafan, conductora del programa El gordo y la flaca. Aprovechó para presentarle a sus chicos.

La felicidad le está sonriendo de nuevo a Shakira, pues además esta semana fue considera como la “Mujer del año” por Billboard, tras los grandes éxitos que ha cosechado desde su ruptura anunciada en junio del año pasado.

Una visita nada grata

Pero los días de diversión se le acabaron porque tendrá que verle la cara de nuevo a Piqué, pues a pocos días de cumplirse el primer mes en Estados Unidos, el exfutbolista y padre de los pequeños llegó al aeropuerto de Miami para la primera visita pautada en el acuerdo que firmaron en Europa y que fue homologado en USA.

Son 10 días los que tendrá el empresario para compartir con los niños todos los meses. Este miércoles 26 de abril fue captado en el aeropuerto internacional del Miami con un equipaje pequeño de mano.

Por ningún lado se vio a su actual pareja Clara Chía Martín, pero no lo que no se pasó por alto es que dueño de Kosmos lucía bastante desarreglado: visitó un jean celeste, una camiseta unicolor holgada, despeinado, con la barba desprolija y unas grandes gafas. En la terminal aérea sus pequeños no lo recibieron.

Piqué, de 36 años, tiene pocos días de haber llegado de unas vacaciones lujosas y tierna en Abu Dabi con su novia.

Se espera que en los próximos días salga a pasear y disfrutar del verano con sus pequeños, mientras que Shakira desea que la prensa respete el espacio de sus hijos.