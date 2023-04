“¡Ahí quedaste Ramón Ulloa!”: Monserrat Álvarez realizó íntima confesión a Roberto Cox

La periodista Monserrat Álvarez reveló que tuvo un romántico sueño con su compañero de CHV, Roberto Cox, lo que provocó las risas y en el matinal “Contigo en la mañana”. “¡Pero solo una semana! ¡Ahí quedaste Ramón Ulloa!”, bromeó Julio César Rodríguez, ante la íntima confesión de la animadora.

“Te juro que no hay compañero que no haya tenido en mi historia televisiva... yo he soñado con todos los hombres con los que he conducido. Llevo una semana conduciendo con Cox y soñé con él. Y no es chiste”, señaló.

Si bien, aclaró que “no era erótico, era romántico”, Roberto Cox le siguió el juego y respondió de vuelta con un “por algo se empieza”.

“Perdón, pero tú indujiste este sueño, porque hiciste preguntas de muchas cosas”, arremetió JC, quien la molestaba con sus excompañeros como el periodista de Canal 13 y Mauricio Bustamante, con quien también habría soñado.

En ese momento, Monserrat detalló de qué se trató el “encuentro” con Cox.

“Me invitaba a comer, me invitaba a salir. Era una técnica. Así que bueno, esto es una cábala”.

“Soñé que me invitaba a salir, salíamos, ibas a mi casa a comer 8...) Eras amorosísimo, muy caballero, conversábamos y nos reíamos mucho”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, puesto que apareció una tercera persona que interrumpió la velada. ¿Habrá sido Sabrina Sosa, con quien se le vio compartiendo en el recital de Alejandro Sans?.

“Aparecía una amiga mía que se pega condoros, entonces ella estaba entremedio y yo quería que se fuera”, dijo Álvarez.

Romance viento en popa

“Hay un romance que parece que va viento en popa”, escribió en su cuenta de Instagram Cecilia Gutiérrez, junto a una foto de la pareja.

Si bien en la instantánea no aparecen en ninguna situación comprometedora, ya son varias las “pruebas” que apuntan a que Sosa y Cox tendría una vínculo amoroso más allá del de la amistad.