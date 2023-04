Américo recuerda la dura separación de sus padres: “Mi papá tuvo dos intentos de suicidio, me tocó salvarlo las dos veces”

Este domingo en “De tú a tú”, Martín Cárcamo conversará con Américo, quien desde su ciudad natal, Arica, el intérprete de “Te vas” y “Que levante la mano” se confesará sobre las grandes penas de su vida y su carrera, incluyendo la relación con sus padres, específicamente con su papá, el también cantante Melvin Vega.

“Tuve muchos sinsabores y dolores en mi juventud con mi papá. Me tocó empezar a trabajar desde muy pequeño, una mezcla pequeña entre viejo chico o un niño viejo (...) Mi papá jamás me hizo pedir dinero a cambio de cantar. Nosotros vendíamos un trabajo, un cassette. Mi papá se preocupaba de producir cassettes, después pasamos a CD, nos vestíamos bien, y buscábamos lugares donde se pudiera reunir gente, y vendíamos nuestros productos”, explicará al respecto el cantante.

Entre los difíciles momentos de su infancia, Américo recordará que tuvo que salvarle la vida a su padre un par de veces. “Cuando mis viejos se separan, mi papá tuvo dos intentos de suicidio, donde yo fui testigo. Lo vi, me tocó salvarlo las dos veces”, contará, relatando que esa primera vez falló porque se le rompió la cuerda con la que intentó ahorcarse y terminó en el hospital por la caída. La segunda vez, en tanto, fue más dramática.

“Tenía 8 u 9 años, y me tocó ver la soga en la viga colgada. Eso fue brutal. Me atrevo y miro, y por suerte él no estaba. Viene de la cocina, me abraza y me pide perdón. Desiste de su intento. Sin duda, eso es de lo más brutal que me ha tocado vivir”, confesará.

Américo Canal 13

En el proceso, le tocó estar entre su papá y su mamá en la batalla entre ambos. “Queda en mí instalada esta sensación de soledad, incomprensión, esta ambigüedad. Yo era el regalón de los dos, pero estaba en esta condición de no ser visto. Le decía a uno que no quería y no me pescaba, luego le decía al otro que no quería, tampoco me pescaba. Entonces, esa ambigüedad era fatal. Callar esa sensación de soledad, esa pena con la que no sabía vivir, era jodido”, asegurará el cantante.

Por su parte, en torno a su temprana paternidad, el intérprete contará que fue padre de su hija Mabel a los 16 años. “No estaba preparado para nada, era un niño con otro niño en brazos. Me tocó apechugar y trabajar”, sostendrá, y recordará que él mismo tuvo un intento de suicidio producto de su relación con la madre de Mabel.

“Ella me engañó con un compañero de curso. Eso fue dramático para mí, fue terrible. A lo primero que recurrí fue a tomarme unas pastillas. Mi mamá me encuentra y le toca vivir todo este queso. Me lleva al hospital y me lavaron el estómago. Despierto en psiquiatría, amarrado a los 17 años. Esto no lo sabe nadie”, rememorará sobre el incidente, tras el cual su mamá decidió dejarlo una semana internado.