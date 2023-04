Calle y Poché: las influencers que entienden que la creación de un libro no se toma a la ligera

Las relaciones amorosas son de las experiencias que todo ser humano deberá afrontar a lo largo de la vida. Estas no son fáciles en lo absoluto, y el navegar por ellas es un trabajo que no solo puede ser hecho por una sola persona. Todas tienen dos caras de la moneda, dos versiones, y dos formas distintas de verse.

¿Este es el planteamiento del nuevo libro “Y si no es conmigo?” de las creadoras de contenido Daniela Calle y Maria José Garzón, mejor conocidas como “Calle y Poché”, artistas multiplataforma, ganadoras de diversos premios por su contenido como YouTubers, y consideradas íconos y representación de la comunidad LGBTIQ+, que han incursionado en varios campos del entretenimiento como el podcast, el canto y próximamente el mundo del streaming gracias a su serie a estrenarse con Prime Video.

La pareja decidió lanzarse al mundo editorial con su primera novela de ficción en el año 2019, “Sí, sí es contigo”, una historia donde las protagonistas M y D descubren la magia del amor, del miedo que conlleva el entregar el corazón por primera vez, más cuando los señalamientos y las opiniones siempre están a la orden del día, pero que a pesar de sus vaivenes no deja de ser el sentimiento más profundo que se pueda experimentar.

Nueva Mujer conversó en exclusiva con “Calle y Poché”, para conocer más acerca de la continuación a una historia que si bien en su primera parte tuvo un cierre con moño de oro, a veces demuestra que no solo algunas segundas partes si son buenas, también es necesario ver y entender el amor desde un espectro más realista.

Para ustedes, ¿cómo fue el reto de darle otra segunda mirada a la relación que vemos con los personajes en el primer libro?

Poché: Yo creo que lo interesante ha sido que es un reto que estamos como aprendiendo a trabajar en todos los aspectos de nuestra vida. Como humanos solemos querer mostrar y experimentar lo bonito de la vida, como si nos quisiéramos arrancar esas otras partes. Y ha sido muy lindo de nuestro trabajo personal a lo largo de estos años escribiendo estos libros. En este segundo libro buscamos también abrazar la dificultad, la incomodidad, lo que no es tan bonito, porque eso es lo que realmente enseña. Y creo que eso es “Y si no es conmigo”, es ese abrazo a lo mágico que es en una relación, el atravesar precisamente esos retos. Creo que no serían tan valiosas las enseñanzas de la vida si no fuera porque nos caímos y nos dolió. Y entonces ya tiene más valor el caminar. Eso es para nosotras este segundo libro.

Sin dar spoilers, porque la idea es que sus fans se emocionen y se sumerjan en la historia. ¿Cómo vemos la continuación de M & D en este segundo capítulo?

Calle: Sí, creo que este libro y la historia de M y D se buscaba mostrar que en efecto el amor juega con todo, como lo muestran estas películas donde es como uno se sueña a ese amor de príncipe, literal. Y creo que, al soñar con ese amor de película, a uno nunca le muestran que el amor no solo se ve así, que no es así, y que este tiene otra cara que es, creo que diría yo, la más importante, la del crecimiento, de las dificultades y de las dudas; del entender que no está mal hacerse preguntas y que el hecho de hacerlas no define absolutamente nada.

Eso pasa mucho en esta historia con M y D. En esta segunda parte queremos mostrar las cosas que pueden pasar en una relación que pueden ser muy difíciles, teniendo en cuenta que las protagonistas de la historia son dos personas que tienen sueños y que quieren vivir la vida, aprender, y entender que están en constante evolución y cambio. Creo que a veces se nos olvida que el ser humano está en un constante cambio.

Poché: Y creo que eso lo vemos mucho en este libro con ellas dos. Se trata del cambio y no darle un juicio de valor de que estos cambios sean buenos o malos.

¿Qué las motivó a convertirse en autoras y a contar una historia tan bien hecha, pulida y real, que genuinamente conecta con la gente?, ¿quiénes son los autores que han inspirado en su escritura?

Poché: No sé si fue una decisión tan pensada de “vamos a volvernos autoras”. El arte ha sido el ambiente en donde ambas hemos existido desde muy chiquitas, de muchas formas: en la música, en el baile, en los instrumentos y en la escritura. Hay momentos de mi infancia donde recuerdo que me gustaba sentarme sin tener ni idea de cómo, ni la forma, y hacer mis escritos imaginarios y pensar que era otra persona escribiendo algo. Eso se quedó ahí en ambas, esas ganas de seguir explorando el arte sin encasillarla en una sola forma. Y obviamente sí juega un rol importante el haber encontrado ambas, pues la audiencia que tenemos hoy y querer también dejar un mensaje que para nosotras hubiera sido muy lindo haber recibido. Nos gusta siempre estar innovando y retándonos, porque para nosotras nunca fue algo tomado a la ligera, pues le tenemos mucho respeto a la literatura. Fue la suma de querer hacerlo bien, del arte, del mensaje que quisiéramos haber tenido, hace que decidimos hacer un libro inicialmente.

Algo que me gusta mucho es que ustedes juegan con la estructura visual del libro. Si bien la historia es dualidad, porque podemos verla desde el punto de vista de las dos protagonistas, no parten la historia en dos. Es decir, no es la primera mitad siendo narrada por una persona y la otra mitad la otra, ¿porque decidieron darle este relato al libro donde la historia sigue siendo lineal, pero con las voces de cada personaje en su momento exacto?

Calle: Creo que hay algo muy poderoso en eso, en vivir la historia en el momento desde las dos perspectivas. Como cuando uno dice como que cada historia tiene dos versiones. Me parece que es muy mágico poder caminar con ellas al tiempo que estas dos versiones de la historia van caminando y continuando una secuencia. Al contarlo de esta forma hace que uno pueda empatizar mucho con ambos personajes, en vez de separarlas.

Poché: La pregunta que acabas de hacerme acaba de hacer caer en cuenta que pudiéramos haber tomado otro camino, el haber separado el relato, y creo que viene casi que innato, porque es algo que hacemos mucho en nuestra relación en comunicación asertiva, y creo que tiene que ver con eso. Siempre que estábamos teniendo una discusión, un argumento, lo que sea, solemos hablar como yo lo vivía así, tú cómo lo vives, ahora veo tú cómo lo viviste. Y creo que de pronto tiene relación. El ver en tiempo real dos personas que viven lo mismo, genera una tercera versión. Es muy interesante la posición en la que se pone al lector. Muy chévere esa pregunta.

La obra literaria está catalogada como una ficción, ¿aún así qué tanto de sus vivencias amorosas están plasmadas en el libro?, ¿En qué momentos mezclan la ficción con la realidad?

Calle: En cuanto a las situaciones planteadas es en donde más ficción hay, pero en los sentimientos, las reflexiones y la personalidad de cada una, eso somos nosotras. Todo lo que está ahí está escrito porque sabemos muy bien cómo se siente. En las circunstancias sí es en donde más nos dejamos llevar por la imaginación y jugamos con estos dos personajes, que si bien les tenemos mucho cariño, no somos nosotras. Eso nos permite también llevarlas a límites y a situaciones que no hemos vivido. Pero es una línea linda para experimentar también a la hora de escribir. Aun así hay situaciones puntuales en este libro que si nos han pasado curiosamente.