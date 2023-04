Daniela Aránguiz responde a Luis Mateucci y revela por qué no pueden tener una relación: “Todavía siento cosas por Jorge”

Lo que pudo haber sido una relación entre Daniela Aránguiz y Luis Mateucci ya no será. El argentino comentó que se cansó de esperarla y que”ella no puede tener un a relación conmigo ni con nadie mientras esté pendiente de su ex”, es decir, Jorge Valdivia.

En conversación con LUN, el exchico reality manifestó que si bien “siempre fuimos amigos”, el nulo interés mostrado por Daniela para dar vuelta la página de su fracaso matrimonial y buscar una oportunidad amorosa terminaron por enfriar su interés.

Y ahora, Aránguiz conversó con el mismo medio y lamentó que su amigo hiciera esto público, como también haberle dado falsas esperanzas.

“Yo no me siento preparada para una relación con nombre, estable, con nadie y se lo dije a él en reiteradas ocasiones, así como también lo dije públicamente. Me encantó como amigo. Lamento mucho que él esté haciendo esto público y no pueda dejárselo para él. Es una pena que tenga la necesidad de hacer estas cosas públicas”, explicó.

Agregó que “tengo la mejor de la buena onda con Luis y él sabía que yo no estaba preparada para tener ningún tipo de relación como la que él me ofreció. Yo le dije, se lo dejé muy claro, que no podía tener la relación que él me estaba ofreciendo porque yo todavía siento cosas por Jorge”.

“Fue un error hacerle ilusiones a una persona cuando yo no estaba preparada para tener algo con nadie”, sentenció.