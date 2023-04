“Intervine un Whatsapp”: Mario Velasco confesó lo más extremo que hizo para “recuperar el amor de mi vida”

En el último capítulo de Zona de Estrellas, Mario Velasco confesó que, tiempo atrás, estuvo dispuesto a intervenir el WhatsApp de una expareja. Según contó, todo fue con tal de recuperar al “amor de su vida”.

“¿Tú te has enamorado así de fuerte?”, le consultó Daniela Aránguiz, después de hablar por largo rato del matrimonio de 20 años que ella tuvo con Jorge Valdivia y su mediático quiebre.

“A mí me decían en el colegio… El niño que enloqueció de amor”, respondió Velasco, tal como consigna Página 7.

“Incluso, con subterfugios -que uno con el tiempo ve que son equivocados-, llegué a hacer algo con tal de recuperar al amor de mi vida. Intervine un WhatsApp”, le dijo a sus compañeros.

“¿Qué, qué?”, exclamó Manu González. “¿En serio?”, preguntó Adriana Barrientos. “Aquí no puedo profundizar porque ustedes entienden que constituye delito si no lo hace una institución, y determinado por un fiscal”, explicó Mario.

La locura de amor

“¿Lo hiciste para ver si te estaban engañando, si tenías una posibilidad o…?”, preguntó de nuevo Adriana.

“Creo que lo hice porque estaba tan triste, buscando respuestas donde no las iba a encontrar. Uno lleva al extremo su personalidad, porque después en el tiempo, si te ofrecen otra cuestión, otra cuestión vas a hacer para saber de la vida de otra persona”, se sinceró Velasco.

“Cuando uno lo ve en retrospectiva, dice ‘¿qué estaba haciendo? No lo volvería a hacer’. Lo que me encontré de la mano de estas prácticas… no lo quiero compartir, pero pasan cosas”, finalizó.

