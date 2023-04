“Lo dejó calladito”: Margarita no cedió ante petición de Mariano de no casarse en “La Ley de Baltazar”

Mariano salió decidido de su casa a impedir que Margarita se case con su papá, al costo que sea. Pero cuando se sentó a hablar con su tía, el argumento de la exmonja, lo dejó calladito en “La Ley de Baltazar”.

“¿Tú te acuerdas cuando tu papá te encontró con Óscar cuando ustedes eran jóvenes?”, comenzó la respuesta de Margarita, quien no cedió a la petición de su sobrino.

“Seguramente tu papá te dijo que esa relación era una locura, era una ridiculez, ¿te acuerdas? tú te acuerdas cuando tu hermana decidió terminar con su matrimonio, porque estaba enamorada de Gerónimo, todos le dijimos que no lo hiciera que era una locura, ¿te acuerdas cuando Anita estaba casada con Feña sin estar enamorada de él y que todos le dijimos que la relación con Gabriel no tenía futuro?”, precisó.

Mariano le dijo que estaba confundida, pero ella respondió firme: “No estoy confundida, mírate, mírate ahora, ¿dónde estás tú ahora? Después de todos estos años, después de todo lo que te ha pasado, estás con Óscar, dónde esta tu hermana ahora, está esperando una guagua de Gerónimo. ¿Dónde está Gabriel? está con la Anita y además está asumiendo la responsabilidad y dolorosa de estar con una persona con una enfermedad tan dolorosa como el cáncer”.

“¿Y tú me vas a decir a mí que Baltazar y yo no podemos ser felices? (...) sé que para ti es una locura, pero sabes que yo no me voy a dejar llevar por tu tozudez, y sabes por qué, por ti, porque no voy a permitir que tú cargues con la responsabilidad de no haber permitido que tu papá y yo no fuéramos felices”, sostuvo.

Y acá dio el golpe final: “mi amor, si tú no crees en este matrimonio, si no te parece bien, yo te respeto, no vayas, eso, pero tu opinión no se va a interponer del fututo de tu papá y del mío, yo te pido ahora a ti que por favor nos permitas ser felices”.